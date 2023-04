Borràs dispara contra el Govern: «Sufre sequía de escaños»

Laura Borràs sigue negándose -cómo es lógico- a aceptar su inhabilitación por el caso de la Institució de las Lletres Catalanes y se llevará a los que haga falta en el proceso. Este sábado desde Amposta, lo encara presidenta del Parlament, a pesar de estar suspendida, ha apuntado contra el Govern de la Generalitat asegurando que «sufre sequía de escaños, de propuestas de país y de voluntad de confrontación con el Estado para poder avanzar hacia la independencia» de Cataluña. Además, ha asegurado que el ejecutivo de Pere Aragonès es el de «el ir haciendo, el de dejarlo estar» por más adelante.

En la misma intervención, Borràs también se ha referido, aunque no directamente, al requisito que la Junta Electoral Central envió a la mesa sobre su escaño el pasado jueves. En esta línea, la presidenta de Juntos ha insistido que «querrían que estuviéramos lamentándonos porque la situación es complicada». Ahora bien; aun así, Borràs ha sentenciado que ella está «al pie del cañón» y que no pensar dejar de estarlo «porque dejarlo estar es más cómodo, pero no sirve para avanzar». En esta línea también ha recordado que con la sentencia que le pide trece años de inhabilitación «nos vuelen inhabilitar y nosotros estamos para habilitar todas las personas de Juntos».

ERC, el acuerdo de claridad y la distracción perfecta

Aparte de todo esto, Borràs se ha referido también al acuerdo de claridad presentado esta semana por el presidente Aragonés y al referéndum, sobre el que ha asegurado que desde ERC «distraen» con toda esta maniobra. Además, ha añadido que los republicanos han «sobresalido» a «el incumplir los acuerdos que lograron para acceder en el Gobierno».

Ante los alcaldables de Juntos a las Tierras del Ebro, Borràs ha enfatizado que las elecciones del 28 de mayo son «importantes por el conjunto del país y por Juntos por Cataluña». Borràs ha comentado que son un partido «joven», pero también «fuerte» y ha acabado afirmando que la formación «cada vez se encuentra más en solitario» defendiendo la independencia.