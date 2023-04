Raquel Sánchez avisa: la Constitució és el límit per l’acord de claredat

La ministra de Transports del govern espanyol, Raquel Sánchez, ha marcat clarament els límits de la negociació per l’acord de claredat. En aquesta línia l’exalcaldessa de Gavà ha assegurat que el govern espanyol l’ha d'”estudiar bé” la proposta i continuar amb el camí de “mantenir el diàleg i els acords” amb Catalunya. Ara bé, l’única línia vermella ha estat que aquestes negociacions s’han de situar dins del “marc de la Constitució”. En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, Sánchez ha recalcat que la Constitució és “el límit” de l’executiu espanyol i ha considerat que ja no hi ha una “situació de conflicte” com la que es va viure fa cinc anys amb la celebració del referèndum de l’1 d’octubre.

En aquesta línia, Sánchez ha deixat clar que entre Catalunya i Espanya es pot parlar de tot però sempre dins de la Constitució i el seu compliment, o sigui que no es pot parlar de tot. És per això que la ministra no ha volgut pronunciar-se sobre hipòtesis que no estan establertes amb relació a si el diàleg entre governs acabarà desembocant en una votació a Catalunya. Tot i això, Sánchez ha insistit que “es votarà sempre que hi hagi possibilitat de fer-ho amb un acord que estigui recolzat en la Constitució”.

Sánchez ha considerat que ja no hi ha una situació de conflicte en els termes de la que es va viure fa uns anys. Per això ha apostat perquè els dos governs continuïn parlant de política, inversions i actuacions a Catalunya. La ministra creu que les trobades entre els dos executius s’han d’emmarcar en una “relació normalitzada” i a partir d’aquí treballar per mantenir tots els fòrums que siguin necessaris per avançar en les relacions mútues.

FCG no ho faria millor que Renfe

Un dels grans temes que toquen a la cartera de Sánchez al govern espanyol és la gestió de Rodalies. Sobre aquest tema, la ministra de Transports ha posat en dubte que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) fos capaç de fer una millor gestió de Rodalies que l’actual de Renfe i Adif. Així, ha remarcat que es tracta d’una xarxa que transporta persones, mercaderies, en mitjana distància però també l’alta velocitat, i que això “no té res a veure” amb la gestió i operativitat de FGC. Sánchez veu “superficial” dir que es faria millor i ha valorat la capacitat i experiència que tenen Renfe i Adif, “líders mundials en alta velocitat i Rodalies”.

Per tot plegat, la ministra ha apostat per continuar invertint a millorar el servei i ha criticat que la Generalitat no avanci en la signatura del contracte programa que ha de permetre definir molt millor el servei, els horaris i les tarifes.