Alerta por fuertes tormentas en varias comarcas de Cataluña

Domingo y lunes serán unos días pasados por lluvias. El Meteocat ha activado diversas alertas en diferentes comarcas de Cataluña que tienen el riesgo de tener fuertes tormentas y trombas de agua que podrían provocar problemas extraordinarios. Mientras que el domingo por la mañana tendrá una floja afectación en 8 comarcas del país, por la tarde serán las horas duras con cuatro alertas de peligro otro de lluvia y con avisos de tormentas en las comarcas del Pirineo, Poniente, Girona y Tierras del Ebro. De hecho, en algunos puntos no se puede descartar granizo. En cuanto a lunes por la mañana, solo afectaría las comarcas gerundenses, mientras que por la tarde volverían los chubascos intensos a todo el país, menos a la costa del Penedès, Barcelonès y Maresme.

Europa Press

Las comarcas gerundenses, las más afectadas

Las comarcas gerundenses vivirán unos días convulsos a raíz de las trombas de agua que se esperan. De hecho, ha activada el alerta por peligro alto de tormentas este domingo por la tarde en las comarcas del Berguedà, Ripollès, Osona y en la Garrotxa, mientras que también se esperan trombas de agua a la Costa Brava, en el Gironès y en la Selva. En cuanto a las cuatro comarcas con peligro alto, podría caer granizo. En Vic, por ejemplo, el clímax de la sube seria hacia las 18h con 2,2 mm de precipitación acumulada, mientras que a Ripoll seria hacia las 16h con 8,6 mm de precipitación acumulada. En Berga, la línea será similar y a las 18h caerá 3 mm de precipitación acumulada, mientras que en Olot será a las 17h con 6,6 mm.

En cuanto a lunes, la intensidad de lluvia disminuirá y por la mañana tendremos chubascos exiguos sobre todo en la comarca de la Garrotxa. Aun así, a medida que avance el día aumentarán las afectaciones de lluvia y habrá el peligro de alerta moderada en todas las comarcas gerundenses exceptuando el Baix Empordà. Se podría ver granizo en la comarca de la Garrotxa y con su clímax a las 16h con 2,8 mm de precipitación acumulada.

El Pirineo, pasado por agua

El Pirineo también estará pasado por agua este domingo y lunes. De hecho, este domingo por la tarde ha activado el peligro moderado de tormenta en todas sus comarcas, mientras que lunes no tiene cabe alerta, a pesar de que podría llover igualmente en varios puntos de las comarcas. En cuanto a Vielha, se esperan 3,3 mm de precipitación acumulada a las 18h de este domingo por la tarde, mientras que el lunes será hacia las 17h con 1,1 mm. Con menos intensidad lloverá en Puigcerdá, y es que este domingo por la tarde se espera que únicamente llueva entre las 16h y las 19h. Con menos intensidad lo hará el lunes, puesto que lloverá entre las 14h y las 15h.

Trombas de agua en las Tierras del Ebro y a Poniente

Las Tierras del Ebro y Poniente también tendrán afectaciones de lluvias. De hecho, este domingo por la tarde ha activada el alerta en todas las comarcas y no se descarta granizo sobre todo en la comarca del Baix Ebre. En Lleida capital se espera que llueva entre las 15h y las 18h con no mucho intensidad, mientras donde sí que lloverá fuerte estará en Balaguer hacia las 18h con, atención, 13,2 mm de precipitación acumulada. Lunes, en cambio, la meteorología estará más tranquila, a pesar de que no se descartan algunos chubascos sobre todo hacia la tarde y enfocadas en las Tierras del Ebro.

Tranquilidad en el Penedès y en el Camp de Tarragona

No se prevén rociados en el Penedès ni en el Camp de Tarragona en ningún momento de este domingo por la tarde. Sí que se prevé un cielo nublado y una temperatura similar a la de estos últimos días. En cuanto a lunes, la mañana estará marcada por el sol, mientras que por la tarde podría haber algún chubasco en la comarca de la Anoia y en el Alt Camp y, generalmente, con el cielo nublado.