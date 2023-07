Cristina Pedroche reflexiona sobre el nacimiento de su primera hija

Cristina Pedroche y David Muñoz han dado la bienvenida a su primera hija en común este fin de semana, una niña para quien han escogido un nombre tan catalán como lo es Laia. Del anuncio de su nacimiento, muchos han aplaudido además que hayan optado por colocar el apellido de la presentadora en primer lugar. El parto ha ido bien y las dos están perfectamente, tal como han anunciado, por lo que ya les han dado el alta y han llegado a casa hace pocas horas.

Al llegar, la estrella de Zapeando ha compartido fotografías de los primeros regalitos que les han hecho entre los que destacan globos, una muñeca y un montón de ramos de flores para la nueva madre. También ha querido agradecer el trabajo y la ayuda de todo el equipo médico que le ha atendido durante el parto: «Qué suerte que hemos tenido, desde el principio has sido maravillosa y nos has acompañado de la mano en todo este viaje increíble. Gracias por ser tan generosa con nosotros y con Laia. No conozco muchas matronas, pero estoy seguro de que es imposible que haya ninguna mejor en todo el mundo. Gracias por enseñarnos tanto y de una manera tan fácil. Gracias por acompañarnos en la experiencia más bonita de nuestra vida. Os estaremos eternamente agradecidos», han escrito en un par de mensajes los padres primerizos.

La presentadora, agradecida con el hospital | Instagram

Cristina Pedroche habla de las primeras horas con su hija Laia

Además, Cristina Pedroche se ha sincerado con sus seguidores y ha compartido la primera reflexión ahora que tiene a su hija en brazos: «Ya en casa con Laia. Estoy en una nube de amor. Sabía que le quería, pero al verle la careta me siento muy sobrepasada por todas las cosas tan preciosas que me nacen hacia ella. Solo quiero quererla, cuidarla y protegerla».

Cristina Pedroche reflexiona sobre el nacimiento de su hija | Instagram

«Cuando nace un bebé también nace una madre, por lo que me estoy conociendo en esta nueva versión mejorada y tan sensible. Os pido un poco de paciencia, lo estoy asimilando todo. Pero sí que os puedo avanzar que todo lo que me imaginé se ha quedado muy corto; tanto el proceso de acompañar a mi hija a nacer y sus primeras horas de vida. Ha sido y está siendo la experiencia más brutal, mágica y real de mi vida. Repito, estoy en una nube de amor. Gracias por todo el aprecio, nos llega al corazón», ha añadido.

Cristina Pedroche muestra los primeros regalos de la hija | Instagram

Muchos han felicitado a la pareja por el nacimiento de la hija | Instagram

Ahora empieza una nueva vida para el matrimonio, que ya tiene en casa su primera hija en común. En la primera fotografía que han compartido de ella, solo se le ve la mano. Si mostrarán la cara o preferirán proteger su identidad, todavía no lo han dicho.