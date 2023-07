Alba Carrillo ha sorprès la gent que la segueix i també tots els teleespectadors de TVE. La tertuliana va ser acomiadada de Telecinco de males maneres fa uns mesos i, des de llavors, no se l’havia vist a televisió. Ha estat la cadena pública qui l’ha convidat a participar a El cazador, un concurs de preguntes generals que l’ha tingut a ella entre les convidades VIP d’aquesta setmana.

Ha estat allà on ha tret a la llum un dels seus secrets millor guardats. Quan tothom donava per fet que es deia Alba també legalment, ha revelat que no és així. De fet, una de les preguntes que feien a l’actor Jorge Sanz tenia a veure amb aquesta qüestió: “Si Alba Carrillo ens deixés el seu DNI veuríem que el seu primer nom complet és Alba, Lucía de Alba o Alba de Lucas”. Després d’uns segons d’incertesa, responia que creia que la resposta correcta era Lucía de Alba. Ho era? Efectivament, tal com confirmava ella mateixa des de plató.

Alba Carrillo revela quin és el seu nom | TVE

La tertuliana Alba Carrillo sorprèn en revelar que no es diu així realment

Pocs sabien que realment s’anomena Lucía, almenys oficialment, el mateix nom que té la seva mare. Per tal de diferenciar-les, segurament, haurien optat per anomenar la nena amb la segona part del seu nom i ja s’ha quedat així. La ronda que van fer conjuntament l’Alba i Jorge va ser perfecte, en poder resoldre les 21 preguntes dins del temps.

Alba Carrillo ha demandat la productora d’Ana Rosa Quintana per acomiadament improcedent, però mentrestant continua treballant. En què està centrada en aquests moments? La model ha creat Salón de Té, un espai en què assegura que es defensarà de tots aquells que la critiquin.

Alba Carrillo participa en El cazador | TVE

Una sorpresa que torna a col·locar Alba Carrillo a primera línia mediàtica, encara que només sigui per una ximpleria anecdòtica com aquesta.