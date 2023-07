Jesús Vázquez ha vuelto a televisión gracias a Telecinco, que ha confiado en él y en uno de los programas más exitosos que ha presentado a lo largo de su carrera. Con una crisis de audiencia importante, la cadena decidía recuperar a Allá Tú y a su cara visible. El programa de las cajas está entreteniendo a los telespectadores de domingo y, a la vez, ha permitido que el gallego vuelva a trabajar después de un tiempo sin saberse nada de él.

En las entrevistas de promoción que ha concedido ha reconocido que atravesaba un momento «complicado» antes de recibir esta llamada, la que le confirmaba que volvía a tener trabajo. Ahora, en una conversación con la revista Lecturas , Vázquez va más allá y asegura que estaba «muy perdido» y que no sabía «qué camino tomar».

«Todos tenemos momentos en los que no encuentras el formato que te encaja y yo he tenido momentos muy complicados en mi carrera. Antes de hacer este programa, no sabía hacia donde ir ni qué hacer. Tenía claro que no quería hacer otro talent show porque los últimos que había hecho ya no me ilusionaban mucho, los hacía un poco por oficio porque es mi trabajo y tengo un contrato. Siempre soy de aquellos que dicen que si pierdes la ilusión por lo que haces es mejor irte. Yo quiero a la televisión y he tenido la paciencia de esperar lo que hiciera falta hasta que llegara el formato que me apeteciera», ha dicho.

Jesús Vázquez ha estado muy mal | Telecinco

Jesús Vázquez, de vacaciones en Escocia para desconectar

El presentador se ha ido de vacaciones con su marido mientras se emite esta segunda vida de Allá Tú . ¿El destino escogido? Escocia, lugar en el que asegura que nunca había estado. Está publicando un montón de fotografías de paisajes y rincones turísticos, del mismo modo que también ha aprovechado para agradecer a su marido que continúe ilusionado de querer cercar el mundo con él: «Escocia, ¡por fin! Otro de nuestros destinos pendientes, otro sueño hecho realidad. Y, como siempre, gracias a ti y a tus infinitas ganas de continuar conociendo juntos este mundo maravilloso. Gracias por empujarme siempre, por tu curiosidad infatigable, por la ilusión con la que planeas cada detalle, por cómo te lo trabajas… Recorrer el mundo a tu lado es siempre una experiencia única, mágica, divertida, inolvidable. Por eso, amor mío, ¡gracias!».

Un presentador que vuelve a sonreír de la mano de su marido y también de una cadena que confía en él año tras año.