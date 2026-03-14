Les oposicions per cobrir places de lingüista a la Generalitat provoquen un conflicte que s’ha enquistat per culpa d’un certificat que dona punts i que és impossible d’obtenir per a molts dels aspirants, perquè fa anys que no s’emet. Els afectats consideren que s’està vulnerant el principi d’igualtat en l’accés a la funció pública. El cas ha esclatat de nou arran de la convocatòria d’oposicions que es va fer el passat 28 de gener, que ofereix 1.325 places de personal funcionari repartides entre 31 processos de selecció. El conflicte és en relació amb tres places que s’han ofert per al cos de titulació superior, escala de planificació lingüística, perquè dona 1 punt per un certificat de llenguatge administratiu que Política Lingüística va deixar d’emetre l’any 2006, i els cursos equivalents per obtenir-lo fa anys que no s’ofereixen. Així doncs, només poden obtenir aquest punt per optar a una de les tres places les persones que haguessin obtingut el certificat abans del 2006, cosa que afavoriria els opositors d’una edat determinada.
Tot i que fa gairebé vint anys que no es pot obtenir aquest certificat, continua donant punts malgrat que, segons han detallat a El Món afectats per aquesta situació, han avisat l’administració d’aquest greuge en les darreres tres convocatòries. Sense èxit. “A efectes pràctics, des del 2006 no hi ha cap equivalent per aconseguir el certificat G de coneixements de llenguatge administratiu”, denuncien a aquest diari les mateixes fonts afectades. “L’equivalent al certificat, el curs de 60 hores, era de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i fa anys que no l’ofereix i el departament, tampoc”, subratllen. Un punt que també ha estat confirmat per fonts del Departament de Política Lingüística, que afirmen que estan fent passes per solucionar aquesta situació.
De fet, en diverses respostes a les sol·licituds d’accés a la informació pública a què ha tingut accés aquest diari, l’Escola d’Administració Pública admet que no ofereix el curs de Llenguatge Administratiu de 60 hores. En una de les respostes, diu que no poden indicar “la data exacta”, però confirmen que “fa molts anys” que l’EAPC ja no ofereix el curs. I en una altra, concreta que no l’ofereix “des del 2010”. Actualment, només ofereix un curs de 30 hores que no serveix per obtenir el certificat G. Un curs formatiu que, segons ha pogut confirmar aquest diari, tampoc ofereixen els departaments de la Generalitat: alguns departaments no l’han ofert mai i d’altres fa anys que no l’ofereixen per una suposada “falta de demanda”.
Una situació que ve de lluny i que Política Lingüística es compromet a solucionar a mitjà termini
Aquest problema no és nou, ja que la situació s’ha repetit, com a mínim, en les darreres tres convocatòries i ja es va traslladar a Política Lingüística en les ocasions anteriors. El primer cop que es va posar en coneixement aquest greuge, segons el relat dels afectats, la resposta de l’aleshores Secretaria de Política Lingüística va ser que no havien pogut fer-hi res perquè no s’havien pogut esmenar les bases de la convocatòria.
Tot i això, van adquirir el compromís d’estar atents a la convocatòria següent, però la situació es va repetir i els afectats van tornar a presentar la queixa. “Quan vam veure les bases d’aquesta convocatòria, vam adonar-nos que aquest cop sí que s’havien modificat, perquè se’ns havien inclòs com a mèrits els certificats d’idiomes i s’havia eliminat el llenguatge administratiu dels altres cossos, però no pas en el nostre cos”, diuen. I arriben a la conclusió que no es pot al·legar que aquest cop les bases no s’han revisat.
Tot i que els opositors han tornat a plantejar el greuge a Política Lingüística, tot indica que ara només els queda la via administrativa per intentar esmenar les bases a través d’un recurs de reposició amb l’esperança que s’elimini de manera definitiva aquest greuge que no calgui arribar al contenciós judicial per reivindicar que es respecti el principi d’igualtat també en el seu cas. Fonts del departament han admès a aquest diari que ja han detectat la necessitat de recuperar el certificat de llenguatge administratiu. Sense fer cap mena d’al·lusió a l’actual procediment obert per a les tres places de lingüista, les mateixes fonts afirmen que Política Lingüística té previst iniciar pròximament la tramitació d’un projecte de decret per regular aquest certificat amb l’objectiu que es torni a impartir la formació i s’expedeixi la certificació corresponent.