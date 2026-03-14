Las oposiciones para cubrir plazas de lingüista en la Generalitat provocan un conflicto que se ha enquistado por culpa de un certificado que otorga puntos y que es imposible de obtener para muchos de los aspirantes, porque hace años que no se emite. Los afectados consideran que se está vulnerando el principio de igualdad en el acceso a la función pública. El caso ha estallado de nuevo a raíz de la convocatoria de oposiciones que se realizó el pasado 28 de enero, que ofrece 1.325 plazas de personal funcionario repartidas entre 31 procesos de selección. El conflicto es en relación con tres plazas que se han ofertado para el cuerpo de titulación superior, escala de planificación lingüística, porque otorga 1 punto por un certificado de lenguaje administrativo que Política Lingüística dejó de emitir en el año 2006, y los cursos equivalentes para obtenerlo hace años que no se ofrecen. Así pues, solo pueden obtener este punto para optar a una de las tres plazas las personas que hubieran obtenido el certificado antes de 2006, lo que favorecería a los opositores de una edad determinada.

A pesar de que hace casi veinte años que no se puede obtener este certificado, continúa otorgando puntos a pesar de que, según han detallado a El Món afectados por esta situación, han avisado a la administración de este agravio en las últimas tres convocatorias. Sin éxito. “A efectos prácticos, desde 2006 no hay ningún equivalente para conseguir el certificado G de conocimientos de lenguaje administrativo”, denuncian a este diario las mismas fuentes afectadas. “El equivalente al certificado, el curso de 60 horas, era de la Escuela de Administración Pública de Cataluña y hace años que no lo ofrece y el departamento, tampoco”, subrayan. Un punto que también ha sido confirmado por fuentes del Departamento de Política Lingüística, que afirman que están tomando medidas para solucionar esta situación.

De hecho, en varias respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública a las que ha tenido acceso este diario, la Escuela de Administración Pública admite que no ofrece el curso de Lenguaje Administrativo de 60 horas. En una de las respuestas, dice que no pueden indicar «la fecha exacta», pero confirman que «hace muchos años» que la EAPC ya no ofrece el curso. Y en otra, concreta que no lo ofrece «desde 2010». Actualmente, solo ofrece un curso de 30 horas que no sirve para obtener el certificado G. Un curso formativo que, según ha podido confirmar este diario, tampoco ofrecen los departamentos de la Generalitat: algunos departamentos nunca lo han ofrecido y otros hace años que no lo ofrecen por una supuesta “falta de demanda”.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila / Govern

Una situación que viene de lejos y que Política Lingüística se compromete a solucionar a medio plazo

Este problema no es nuevo, ya que la situación se ha repetido, como mínimo, en las últimas tres convocatorias y ya se trasladó a Política Lingüística en las ocasiones anteriores. La primera vez que se puso en conocimiento este agravio, según el relato de los afectados, la respuesta de la entonces Secretaría de Política Lingüística fue que no habían podido hacer nada porque no se habían podido enmendar las bases de la convocatoria.

A pesar de ello, adquirieron el compromiso de estar atentos a la siguiente convocatoria, pero la situación se repitió y los afectados volvieron a presentar la queja. “Cuando vimos las bases de esta convocatoria, nos dimos cuenta de que esta vez sí se habían modificado, porque se nos habían incluido como méritos los certificados de idiomas y se había eliminado el lenguaje administrativo de los otros cuerpos, pero no en nuestro cuerpo”, dicen. Y llegan a la conclusión de que no se puede alegar que esta vez las bases no se han revisado.

A pesar de que los opositores han vuelto a plantear el agravio a Política Lingüística, todo indica que ahora solo les queda la vía administrativa para intentar enmendar las bases a través de un recurso de reposición con la esperanza de que se elimine de manera definitiva este agravio y no sea necesario llegar al contencioso judicial para reivindicar que se respete el principio de igualdad también en su caso. Fuentes del departamento han admitido a este diario que ya han detectado la necesidad de recuperar el certificado de lenguaje administrativo. Sin hacer ninguna alusión al actual procedimiento abierto para las tres plazas de lingüista, las mismas fuentes afirman que Política Lingüística tiene previsto iniciar próximamente la tramitación de un proyecto de decreto para regular este certificado con el objetivo de que se vuelva a impartir la formación y se expida la certificación correspondiente.