Felip de Borbó exculpa la corona espanyola dels “abusos” en la conquesta d’Amèrica

Felip de Borbó ha reconegut parcialment els “abusos” comesos pels espanyols en la conquesta d’Amèrica. En una visita al Museu Arqueològic Nacional per a una exposició sobre el paper de les dones en el Mèxic indígena, el monarca espanyol ha reconegut “molts abusos” sobre la població nadiva durant el període. Tot i això, ha atribuït els mals causats als colonitzadors, i ha exculpat els Reis Catòlics. La corona espanyola, ha argumentat, va demostrar un “afany de protecció” dels pobles originaris que “després la realitat va fer que no es compleixi”. Es tracta de la primera resposta que dona obertament el cap de l’Estat després dels retrets acumulats per l’expresident mexicà Andrés Manuel López Obrador, que havia exigit els Borbons una disculpa pels “greuges” provocats durant la conquesta.
“Hi ha coses que, quan s’estudien amb el nostre criteri d’avui dia, no poden fer-nos sentir orgullosos”, ha admès Felip de Borbó. Ha cridat, però, a dirigir la crítica cap al període “no des del presentisme moral, sinó com a anàlisi objectiva i rigorosa”, per aprendre les “lliçons” que deixa el fenomen. Des de la seva posició, en aquest sentit, defensa les “directrius” dels Reis Catòlics envers la població nadiva, les Lleis d’Índies, que buscàven protegir-los -sense èxit- davant els excessos dels conqueridors. No van ser els governants, doncs, els que haurien causat les “controvèrsies morals i ètiques” en nom d’Espanya.
Vox: “Abusos, els del govern criminal”
Les paraules de Felip de Borbó han fet esclatar l’extrema dreta espanyolista, els grans defensors de la “tasca civilitzadora” de l’imperialisme espanyol. En un missatge a la xarxa social Twitter, ara coneguda com a X, l’eurodiputat de Vox i històrica veu reaccionària a l’Estat, Hermann Tertsch, s’ha declarat “estupefacte” davant la mitja disculpa del monarca cap als pobles originaris de l’Amèrica Llatina. “No entenem la seva adhesió a les tesis d’aquells que només busquen el menyspreu per a la història d’Espanya”, ha esclatat Tertsch; tot redirigint les acusacions cap a la Moncloa i el cap de l’executiu, Pedro Sánchez. “Molts abusos hi ha ara, per part d’un govern criminal que saqueja els espanyols”, ha conclòs el representant del partit de Santiago Abascal a Estrasburg; que també ha reservat elogis per a “la fi de la presència musulmana” a la península.