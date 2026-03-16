Felip de Borbón exculpa a la corona española de los «abusos» en la conquista de América

Felip de Borbón ha reconocido parcialmente los «abusos» cometidos por los españoles en la conquista de América. En una visita al Museo Arqueológico Nacional para una exposición sobre el papel de las mujeres en el México indígena, el monarca español ha reconocido «muchos abusos» sobre la población nativa durante el período. Sin embargo, ha atribuido los males causados a los colonizadores, y ha exculpado a los Reyes Católicos. La corona española, ha argumentado, demostró un «afán de protección» de los pueblos originarios que «después la realidad hizo que no se cumpliera». Se trata de la primera respuesta que da abiertamente el jefe del Estado tras los reproches acumulados por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que había exigido a los Borbones una disculpa por los «agravios» provocados durante la conquista.

«Hay cosas que, cuando se estudian con nuestro criterio de hoy día, no pueden hacernos sentir orgullosos», ha admitido Felip de Borbón. Ha llamado, sin embargo, a dirigir la crítica hacia el período «no desde el presentismo moral, sino como un análisis objetivo y riguroso», para aprender las «lecciones» que deja el fenómeno. Desde su posición, en este sentido, defiende las «directrices» de los Reyes Católicos hacia la población nativa, las Leyes de Indias, que buscaban protegerlos -sin éxito- ante los excesos de los conquistadores. No fueron los gobernantes, pues, los que habrían causado las «controversias morales y éticas» en nombre de España.

El eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch / EP

Vox: «Abusos, los del gobierno criminal»

Las palabras de Felip de Borbón han hecho estallar a la extrema derecha españolista, los grandes defensores de la «tarea civilizadora» del imperialismo español. En un mensaje en la red social Twitter, ahora conocida como X, el eurodiputado de Vox y voz histórica reaccionaria en el Estado, Hermann Tertsch, se ha declarado «estupefacto» ante la media disculpa del monarca hacia los pueblos originarios de América Latina. «No entendemos su adhesión a las tesis de aquellos que solo buscan el desprecio para la historia de España», ha estallado Tertsch; redirigiendo las acusaciones hacia la Moncloa y el jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez. «Muchos abusos los hay ahora, por parte de un gobierno criminal que saquea a los españoles», ha concluido el representante del partido de Santiago Abascal en Estrasburgo; que también ha reservado elogios para «el fin de la presencia musulmana» en la península.