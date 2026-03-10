El Gobierno ha descartado que se produzcan avances en el traspaso de la gestión del IRPF a Cataluña antes del debate a la totalidad de los presupuestos que habrá el 20 de marzo en el Parlamento de Cataluña. A diez días de la votación, el ejecutivo de Salvador Illa insta a los republicanos a negociarlos dejando al margen la carpeta del IRPF, que es la principal exigencia de los republicanos en este tira y afloja que mantiene con el ejecutivo, que ha pedido «tiempo» a los republicanos para dar pasos adelante con el traspaso del impuesto. La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha negado la posibilidad de que se celebre una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera antes del 20 de marzo, y ha remarcado que «hay elementos que se deben superar», como la necesidad de conseguir mayorías en el Congreso de los Diputados, para que la Generalitat pueda gestionar este impuesto. «Esto hace que nos alarguemos en el calendario», ha añadido, dejando claro que no habrá avances con el impuesto en estos diez días que quedan de margen para que el Gobierno llegue a un acuerdo con los republicanos para poder sacar adelante las cuentas.

A pesar de esto, el Gobierno ha reiterado que la voluntad del Gobierno y de Salvador Illa es cumplir «todos» los acuerdos con ERC y Comuns, también el del IRPF, y los ha invitado a enmarcar la negociación solo en el ámbito presupuestario. Aunque el calendario se agota y el acuerdo de presupuestos entra en tiempo de descuento, el Gobierno cree que hay días para «convencer» a Esquerra para que se abra a aprobarlos. «No hay recetas mágicas. Hay diálogo, trabajo y convencimiento», ha señalado Paneque durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, donde ha manifestado que a horas continúan «trabajando» para poder aprobarlos. «Son necesarios para desplegar los acuerdos de investidura con ERC y Comuns, para atender o actualizar unos presupuestos prorrogados del 2023, que no sirven para enfrentar los retos actuales, y para dar estabilidad a Cataluña frente a los impactos que pueda haber en la economía catalana ante los conflictos geopolíticos», ha argumentado.

Desde el Gobierno valoran el acuerdo alcanzado con los Comuns, sindicatos y agentes económicos para presionar a los republicanos, e insisten en extenderles la mano para negociar los presupuestos. «No hay elementos que contradigan la necesidad de que se aprueben», ha manifestado la consejera ante los periodistas, donde ha defendido que las cuentas «cuentan con un amplio apoyo ciudadano». Paneque también ha querido marcar diferencias con el IRPF que exige ERC, y que depende de mayorías en el Congreso de los Diputados, y los presupuestos. Así, ha subrayado que las cuentas «dependen solo de los grupos parlamentarios», no dependen de ninguna otra cosa para que sea posible». «Desde nuestro punto de vista la necesidad de los presupuestos no tiene elementos de discusión», ha sentenciado.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signen l’acord per als pressupostos / ACN

Los Comuns también presionan a ERC

Paralelamente, la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, Jéssica Albiach, también ha presionado a los republicanos y ha rechazado la posibilidad de tener los presupuestos aprobados en el mes de junio. Albiach lo considera «insuficiente» porque las cuentas «son anuales, no para cinco meses», y ha insistido en la necesidad de tener las cuentas aprobadas cuanto antes mejor este 20206. «Cataluña no necesita suplementos de crédito ni elecciones. Lo que necesita Cataluña son Presupuestos y, evidentemente, los Presupuestos son anuales. Tener Presupuestos para cinco meses sería totalmente insuficiente», ha apuntado en rueda de prensa en el Parlamento, donde ha vuelto a instar al Gobierno y ERC a llegar a un acuerdo para los presupuestos, «especialmente en el nuevo contexto geopolítico» a raíz de la guerra en Oriente Medio.