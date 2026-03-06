El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha vuelto a insistir una vez más este viernes en que el Gobierno mantiene la «mano tendida» a ERC para los presupuestos y el «compromiso firme» de aprobarlos. Así lo ha dicho en un acto en el edificio del Banco de España en Barcelona en el marco de la compra por parte del ejecutivo de la mitad de las plantas del inmueble de la capital catalana. Durante su intervención, el jefe del ejecutivo catalán ha defendido que «la mejor certeza» para Cataluña «es tener presupuestos» y que en los encuentros con agentes económicos, sociales, científicos y universitarios le trasladan que se necesita «estabilidad» y «recursos».

Las palabras del presidente de la Generalitat llegan al día siguiente de que la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, señalara que se mostraba «optimista» sobre la aprobación de las cuentas. Un optimismo que ya ha esgrimido en diversas ocasiones desde que el ejecutivo catalán siguió adelante con los presupuestos el viernes de la semana pasada. A pesar del posicionamiento del Gobierno, sin embargo, ERC mantiene la negativa a sentarse a negociarlos si no tiene garantías sobre la recaudación del IRPF, lo que deja por ahora las cuentas sin suficientes apoyos. Así pues, a estas alturas, las cuentas de Illa, las primeras que presenta desde que encabeza la Generalitat, no superarían el filtro parlamentario.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el consejero Oscar Ordeig | David Zorrakino / Europa Press

Illa repite el «no a la guerra» de Sánchez

Durante su discurso, el presidente de la Generalitat ha repetido el posicionamiento de Pedro Sánchez en relación con la guerra entre Irán y Estados Unidos y ha hecho suyo el «no a la guerra». Salvador Illa ha advertido que «perjudica a todo el mundo» y que el Gobierno dice «no a la guerra» y «sí al progreso compartido» y «a la defensa compartida de los derechos humanos» en todo el mundo, citando a la Unión Europea, Irán, Ucrania y Palestina. Por otro lado, ante el episodio de lluvias en las comarcas de Girona y la Cataluña Central, con el caudal de algunos ríos superando los umbrales de peligro, Illa ha comenzado su intervención con un llamado a la «precaución y la prudencia» por las precipitaciones «especialmente intensas».