Esquerra Republicana y el Gobierno mantienen un tenso tira y afloja por los presupuestos después de que el ejecutivo de Salvador Illa los aprobara el pasado viernes y los presentara en el Parlamento de Cataluña sin contar con los apoyos necesarios para poder aprobarlos en la cámara catalana. El Gobierno avanzó tras cerrar un acuerdo con los Comuns, por un lado, y los sindicatos y patronales por otro. Sin tener ni siquiera abiertas las negociaciones –oficiales– con ERC, que reclama a la vicepresidenta primera del gobierno español y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasos firmes para ceder el 100% del IRPF a Cataluña. Además, los republicanos reprochan a los socialistas catalanes que no hayan ejercido suficiente presión a sus compañeros de Madrid para avanzar en esta cuestión. Esta situación ha provocado que ERC, por ahora, esté más cerca de mantener la enmienda a la totalidad a las cuentas presentada este martes.

ERC ha evidenciado en público cuáles son sus condiciones para sentarse a negociar los presupuestos con el Gobierno, y también ha dejado clara cuál será su posición si esto no ocurre. Los dirigentes del partido mantienen que no están dispuestos a ceder a pesar de la presión que ejercen el ejecutivo de Illa y el PSC desde la aprobación de las cuentas en un Consejo Ejecutivo extraordinario. El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, instó a Montero a hacer avances en la negociación para la cesión a Cataluña de la recaudación del 100% del IRPF en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se convocará en los próximos días. «Sería un mensaje público, nada escénico. No necesitamos ninguna foto ni bandas musicales, pero sería un elemento, un primer paso claro que, además, respondería a lo que pactaron en la bilateral los dos gobiernos», declaró.

Mientras no se desbloqueen los cambios en la gestión del impuesto, ERC mantendrá su no a los presupuestos y, para dejar constancia de su posición, ya ha presentado la enmienda a la totalidad en el Parlamento. «Creo que es el mecanismo coherente respecto a nuestro posicionamiento», ha defendido la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, y ha reclamado al PSC que presione a los socialistas españoles para avanzar en la gestión del 100% del IRPF: «Esquerra Republicana no avalará la resignación del Gobierno de la Generalitat ante el PSOE». La dirigente socialista ha dejado muy claro que «ahora mismo no hay garantías» para desbloquear la tramitación del presupuesto y que por eso presentan la enmienda, que pueden retirar antes del 20 de marzo, día fijado para el debate a la totalidad en el Parlamento, si les ofrecen «garantías» sobre la recaudación del impuesto. «No nos corresponde llegar hasta donde el PSC no quiere llegar con sus colegas del Estado», ha remachado.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consejera de Economía, Alícia Romero / Europa Press

ERC no cede ante la presión del Gobierno

Esquerra Republicana ha trasladado al Gobierno por activa y por pasiva los últimos días que no cederá a la presión que ejerce el ejecutivo, los Comuns y los agentes sociales y económicos que han firmado el acuerdo. De hecho, la estrategia que se está siguiendo desde el ejecutivo socialista es la misma que siguió Pere Aragonès en 2024 para conseguir el apoyo de los Comuns a las cuentas, lo que desembocó en elecciones anticipadas ante la negativa de los de Albiach a aprobarlas. La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha señalado este martes que la decisión de ERC no altera la hoja de ruta del Gobierno, que no retirará el proyecto de ley de presupuestos de la cámara catalana. Además, Paneque ha insistido en el «compromiso público» de Illa con la gestión del IRPF, y ha recordado los cumplimientos con Rodalies o la financiación, coincidiendo en que este mismo martes han puesto en marcha la campaña 8 millones de razones para disponer de un nuevo modelo de financiación. Además, también han presionado a ERC con el hecho de que si no hay nuevos presupuestos, no se podrán cumplir «algunos» acuerdos de investidura porque «necesitan recursos para desplegarse».

Antes de Paneque, el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, también aprovechó ayer la presentación de las cuentas correspondientes a su departamento en la cámara catalana para presionar a ERC y dejó claro que el único plan que contempla el Gobierno es sacar adelante el presupuesto. Así, pidió al partido de Junqueras que se siente a negociar: «Hemos cumplido y cumpliremos, les pido que no tiren la toalla y nos sentemos a negociar», manifestó, instando a los grupos, en particular a Esquerra, a no «condenar Cataluña al bloqueo». Pero, de momento, lo único que ofrece Salvador Illa y su Gobierno a los republicanos es su palabra para cumplir «el 100%» de los acuerdos de investidura.

El presidente del grupo parlamentario republicano, Josep Maria Jové, como ya advirtió a Illa en la última sesión de control en el Parlamento, le replicó que no presionara a ERC sino que presionara al PSOE para que cumpla con la recaudación del IRPF. «Si alguien bloquea Cataluña es quien incumple», subrayó, y lamentó que se esté supeditando al país a los «intereses electorales» de los socialistas españoles. Dejando claro que su posición no es «un chantaje ni una amenaza», Jové dejó claro que «por mucho que intenten trasladarnos la presión, hoy no tienen suficientes votos. Parece que no lo han entendido o que no lo quieren entender». «¿Quieren presupuestos? Nosotros también. Es muy sencillo, cumplan la palabra dada», sentenció, y dijo que la responsabilidad de encontrar los apoyos necesarios para aprobar las cuentas es única y exclusiva del Gobierno.