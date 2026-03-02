La negociación de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña es uno de los pilares de las últimas semanas en la política catalana. Unos presupuestos que a pesar de contar con el apoyo de los Comunes no serían aprobados por la cámara catalana, ya que el resto de formaciones del Parlamento no le darían apoyo. La última bala del Govern es asegurar el apoyo de ERC, un apoyo que los republicanos, de momento, venden caro.

Este tira y afloja entre las dos formaciones ha hecho que en comisión parlamentaria Govern y ERC se hayan visto inmersos en una disputa en plena negociación por los presupuestos. En declaraciones recogidas por la ACN el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, -quien ha ejercido como presidente en funciones durante la baja de Salvador Illa- ha instado a los grupos del Parlamento, especialmente ERC quien es con quien mantiene esperanzas de cerrar un acuerdo, a «no condenar al país al bloqueo» ante la negativa a los presupuestos del Govern.

Desde ERC, sin embargo, no han visto con buenos ojos el movimiento del Govern y han pedido que Dalmau no ponga presión sobre los republicanos para forzar unos acuerdos y poder aprobar los presupuestos y ha instado al PSC a trasladar esta presión hacia el PSOE para cumplir con la recaudación del IRPF. El presidente de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, ha cargado contra el ejecutivo catalán y su negociación, asegurando que «si alguien bloquea Cataluña es quien incumple», señalando a los socialistas españoles.

De hecho, Jové ha subido el tono y ha criticado que el Govern haya presentado los presupuestos al Parlamento sin tener asegurados los acuerdos para poder pasar el examen a la cámara catalana. ERC acusa al PSC de presentar las cuentas sin apoyos «porque no han hecho lo que debían» y ha asegurado que la responsabilidad para conseguir apoyos y sacar adelante los presupuestos es responsabilidad «exclusivamente» del Gobern y ha pedido al ejecutivo catalán «menos gesticulación». «Por mucho que intenten trasladarnos la presión, hoy no tienen suficientes votos. Parece que no lo han entendido o que no lo quieren entender. ¿Quieren presupuestos? Nosotros también. Es muy sencillo, cumplan la palabra dada», ha espetado el republicano.

El presidente de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, en la sesión de control del pleno del Parlamento / ACN

El Govern mantiene la mano tendida a ERC

Ante la ‘beligerancia’ del discurso de ERC Dalmau ha prometido a los republicanos «mano tendida, humildad y generosidad» y ha asegurado que el Govern catalán no tiene alternativas a los presupuestos y que todos los planes del ejecutivo implican aprobar las cuentas. «El plan A, B y C es que el país tenga presupuestos», ha espetado el consejero de la Presidencia.

De hecho, Dalmau ha mantenido la mano tendida a los republicanos asegurando que está «orgulloso» del trabajo realizado con ERC y Comunes en los últimos meses. En este aspecto, el consejero de la Presidencia ha querido destacar que este trabajo conjunto del ‘tripartito de facto’ ha «traído éxitos para el país» y ha puesto como ejemplo el acuerdo de financiación singular que los republicanos pactaron con el PSOE.

El consejero de la Presidencia, en este aspecto, ha querido destacar que no da por perdido el apoyo de los republicanos y ha destacado que desde el Govern están dispuestos a «abrir todas las carpetas» durante la negociación y ha apelado al apoyo de ERC para mantener abierta la vía de diálogo. «Porque hemos cumplido y cumpliremos, les pido que no tiren la toalla y nos sentemos a negociarlos», ha sentenciado Dalmau.