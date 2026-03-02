Junts ha presentado este lunes una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Gobierno de la Generalitat. Según ha anunciado la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, la decisión de la formación juntaire llega por una «discrepancia total» con el «rumbo de país» que plantean las cuentas catalanas. Sales, de hecho, ha cargado contra el acuerdo entre el Gobierno y los Comuns y asegura que estos presupuestos «compran de arriba a abajo el modelo impuesto por los Comuns». En declaraciones recogidas por Europa Press, Sales ha lamentado que «son los Presupuestos que los Comuns han impuesto y que Illa ha asumido. Después de analizarlos, queda claro que, solo con 6 diputados, los Comuns imponen su modelo de país e Illa lo ha comprado».

Sales, además, ha ironizado sobre los presupuestos -de los cuales el Gobierno no tiene garantizada su aprobación, ya que falta el acuerdo con ERC- asegurando que las cuentas catalanas van «a ritmo de Rodalies». «Muy tarde y sin saber si llegarán a su destino final», ha espetado la presidenta del grupo parlamentario de Junts en la cámara catalana.

Discrepancias con el Gobierno

Desde Junts han querido destacar que no ven con buenos ojos gran parte del proyecto de presupuestos que a finales de febrero cerraron los Comuns y el Gobierno de la Generalitat. Una de las cuestiones que más rechaza la formación juntaire es que el proyecto «mantiene o sube» impuestos a las clases medias y trabajadoras, además, Sales denuncia que el acuerdo implica que las políticas de vivienda que se han impulsado en la capital de Cataluña, Barcelona, se amplíen y se extiendan; un hecho que según Junts «castiga a quienes crean riqueza y oportunidades» y «pone trabas» a la colaboración público-privada.

El presidente del Gobierno, Salvador Illa, con el consejero Albert Dalmau y las consejeras Alícia Romero y Núria Parlon, en el pleno del Parlamento / ACN

De hecho, Sales ha asegurado que «no son los presupuestos que Cataluña necesita» y ha descartado que la formación independentista se siente a negociar con el Gobierno las cuentas del ejecutivo catalán, ya que según Junts estos presupuestos están «condicionados por las políticas de los Comuns» y se alejan de las posturas que plantea el partido soberanista. A pesar de ello, Sales no ha querido pronunciarse sobre si el presidente de la Generalitat debería convocar elecciones anticipadas en caso de que no prosperen las cuentas del ejecutivo.