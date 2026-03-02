Junts ha presentat aquest dilluns una esmena a la totalitat als pressupostos del Govern de la Generalitat. Segons ha anunciat la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, la decisió de la formació juntaire arriba per una “discrepància total” amb el “rumb de país” que plantegen els comptes catalans. Sales, de fet, ha carregat contra l’acord entre el Govern i els Comuns i assegura que aquests pressupostos “compren de dalt a baix el model imposat pels Comuns”. En declaracions recollides per Europa Press, Sales ha lamentat que “són els Pressupostos que els Comuns han imposat i que Illa ha assumit. Després d’analitzar-los, queda clar que, només amb 6 diputats, els Comuns imposen el seu model de país i Illa ho ha comprat”.
Sales, a més, ha ironitzat sobre els pressupostos -dels quals el Govern no té garantida la seva aprovació, ja que falta l’acord amb ERC- assegurant que els comptes catalans van “a ritme de Rodalies”. “Molt tard i sense saber si arribaran a la destinació final”, ha etzibat la presidenta del grup parlamentari de Junts a la cambra catalana.
Discrepàncies amb el Govern
Des de Junts han volgut destacar que no veuen amb bons ulls gran part del projecte de pressupostos que a finals de febrer van tancar els Comuns i el Govern de la Generalitat. Una de les qüestions que més tira enrere a la formació juntaire és que el projecte “manté o apuja” impostos a les classes mitjanes i treballadores, a més, Sales denuncia que l’acord implica que les polítiques d’habitatge que s’han impulsat a la capital de Catalunya, Barcelona, s’ampliïn i s’estenguin; un fet que segons Junts “castiga els qui creen riquesa i oportunitats” i “posa bastons a les rodes” a la col·laboració publicoprivada.
De fet, Sales ha assegurat que “no són els pressupostos que Catalunya necessita” i ha descartat que la formació independentista s’assegui a negociar amb el Govern els comptes de l’executiu català, ja que segons Junts aquests pressupostos estan “condicionats per les polítiques dels Comuns” i s’allunyen de les postures que planteja el partit sobiranista. Malgrat això, Sales no ha volgut pronunciar-se sobre si el president de la Generalitat hauria de convocar eleccions anticipades en cas que no tirin endavant els comptes de l’executiu.