El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha jugado una nueva carta este miércoles en la sesión de control en el Parlamento de Cataluña para que Esquerra Republicana se abra a negociar los presupuestos. Cuando faltan nueve días para el debate a la totalidad en la cámara catalana, y sin el apoyo de los republicanos garantizado, que insisten en un compromiso firme del gobierno español para la gestión del IRPF; el presidente de la Generalitat ha recordado a los republicanos que el PSC apoyó los presupuestos de Pere Aragonès en el año 2023. «No pido nada que yo no haya hecho en el pasado», ha advertido a los republicanos, que le han reprochado la «presión» con el calendario tras seguir adelante con las cuentas. «El año 2023, ruptura del gobierno de coalición Junts y ERC, el PSC, con un resultado electoral superior al suyo, apoyó los presupuestos pensando en el bien del país», ha reclamado a los republicanos.

Illa ha hecho esta petición después de que el presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, haya pedido al presidente de la Generalitat que no presione con «calendarios» presentando los presupuestos sin tener los votos garantizados. «Esta no es la vía», ha advertido el líder republicano, que ha reclamado a los socialistas catalanes «cumplir con lo que se ha acordado y la palabra dada». «Usted es presidente porque firmó un acuerdo con los independentistas. Un acuerdo que se enmarca en la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado, y que contiene compromisos claros con medidas que significan avances claros en la soberanía política para Cataluña», ha defendido, y ha reclamado «cumplir sin más dilación con todo y no solo con aquello que les gusta más o no les incomoda tanto». «Hemos avanzado, pero cuando hemos reclamado la concreción del IRPF todo se ha agitado y ha mostrado su dependencia del PSOE y la sumisión a los intereses electorales del PSOE», ha lamentado.

En su turno de réplica, Illa ha querido dejar claro que no es «amigo de presionar a nadie ni de dejarme presionar», pero ha recordado que en el año 2023 el PSC apoyó los presupuestos del Gobierno de Pere Aragonès, que se aprobaron con los votos de los republicanos, socialistas y comunes. Sin hacer ninguna referencia concreta al IRPF, Illa ha reiterado su compromiso con los acuerdos de investidura, de los cuales ha dicho sentirse «orgulloso» y ha remarcado que el balance de cumplimiento de los acuerdos de investidura es «positivo». «Honraré y cumpliré los acuerdos que firmé con ustedes, algunos de ellos difíciles y algunos de ellos exigentes, pero los cumpliremos», ha concluido.

Illa convocará una cumbre para acordar medidas para afrontar la guerra en Oriente Medio

Junts per Catalunya, por su parte, ha reclamado a Illa que convoque una cumbre con los grupos parlamentarios para acordar un paquete de medidas urgentes para afrontar la guerra que ha estallado en Oriente Medio, una petición que el presidente ha aceptado. “Usted ha instalado Cataluña en un colapso permanente, que ahora se agrava con una crisis internacional”, ha advertido Sales, y ha señalado que el conflicto bélico puede provocar tres consecuencias directas: el encarecimiento de la energía “que los catalanes ya hemos notado al llenar el depósito del coche” y el impacto que tendrá sobre la economía y la competitividad del país.

Illa ha aceptado la petición de Junts y ha defendido que es necesario dar una «respuesta de unidad» a esta situación. «Estoy dispuesto a escuchar a todos, ver las propuestas que hay, y hacer planteamientos que sean tan unitarios como sea posible para afrontar las consecuencias que pueda tener este conflicto”, ha dicho, y ha defendido que su ejecutivo y Cataluña en conjunto están «en disposición de dar respuesta a los efectos negativos» que pueda tener el conflicto. Asimismo, ha recordado que el sábado ya convocó a patronales y sindicatos para crear un grupo de trabajo permanente para estudiar medidas de respuesta.