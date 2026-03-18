La líder de los Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, ha pedido al Gobierno renegociar el acuerdo de presupuestos. Lo ha hecho después de que el Gobierno haya decidido retirar el proyecto de ley de la cámara catalana a raíz de un pacto entre Esquerra Republicana y el PSC para darse «más tiempo» para negociar. Albiach ha afirmado que es necesario «actualizar» el acuerdo firmado con el ejecutivo de Salvador Illa porque considera que unos eventuales presupuestos aprobados antes del verano «no serán unos presupuestos anuales para 2026, serán de legislatura», y por eso habrá que adaptarlos con la mirada puesta en las necesidades futuras del país.

En este sentido, Albiach ha defendido que es necesario poner al día «los recursos necesarios», sobre todo teniendo en cuenta los efectos que ya está causando el conflicto en Oriente Medio. “Tenemos la necesidad de un escudo social también catalán, no podemos depender solo del Estado español”, ha expuesto. Asimismo, Albiach ha afirmado que han pactado con el ejecutivo que medidas como las ayudas al alquiler o el incremento de 50.000 becas comedor previstas para 2026 estarán incluidas en el suplemento de crédito que mañana aprobará el Gobierno. De hecho, ha asegurado que «el 100%» de sus acuerdos se incluirán en el suplemento de crédito anunciado por Salvador Illa después del pacto entre socialistas y republicanos.

Jéssica Albiach en el debate de política general en el Parlamento de Cataluña 08.10.2025 | Mireia Comas

«Da imagen de debilidad»

Sobre el pacto, Jéssica Albiach ha dicho que la retirada de los presupuestos «no es una buena noticia» porque «da una imagen de debilidad» del bloque de la investidura de Salvador Illa. “Van tarde y no dejan garantizado el presupuesto”, ha dicho sobre el acuerdo entre el PSC y ERC, pero, sin embargo, ha considerado que no es la «peor» porque todavía hay la posibilidad de reconducir la situación y que las dos formaciones cierren un acuerdo para las cuentas de la Generalitat. «No se ha roto nada, y a pesar del espectáculo de estos días, con un único suplemento de crédito Cataluña dispondrá de recursos», ha sentenciado.