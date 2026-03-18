La líder dels Comuns al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, ha demanat al Govern renegociar l’acord de pressupostos. Ho ha fet després que el Govern ha decidit retirar el projecte de llei de la cambra catalana arran d’un pacte entre Esquerra Republicana i el PSC per donar-se “més temps” per negociar. Albiach ha afirmat que cal “actualitzar” l’acord signat amb l’executiu de Salvador Illa perquè considera que uns eventuals pressupostos aprovats abans de l’estiu “no seran uns pressupostos anuals per al 2026, seran de legislatura”, i per això caldrà adaptar-los amb la mirada posada a les necessitats futures del país.
En aquest sentit, Albiach ha defensat que cal posar al dia “els recursos necessaris”, sobretot tenint en compte els efectes que ja està causant el conflicte a l’Orient Mitjà. “Tenim la necessitat d’un escut social també català, no podem dependre només de l’Estat espanyol”, ha exposat. Així mateix, Albiach ha afirmat que han pactat amb l’executiu que mesures com les ajudes al lloguer o l’increment de 50.000 beques menjador previstos per al 2026 estaran incloses en el suplement de crèdit que demà aprovarà el Govern. De fet, ha assegurat que “el 100%” dels seus s’inclouran en el suplement de crèdit anunciat per Salvador Illa després del pacte entre socialistes i republicans.
“Dona imatge de debilitat”
Sobre el pacte, Jéssica Albiach ha dit que la retirada dels pressupostos “no és una bona notícia” perquè “dona una imatge de debilitat” del bloc de la investidura de Salvador Illa. “Van tard i no deixen garantit el pressupost”, ha dit sobre l’acord entre el PSC i ERC, però, tanmateix, ha considerat que no és la “pitjor” perquè encara hi ha la possibilitat de reconduir la situació i que les dues formacions tanquin un acord pels comptes de la Generalitat. “No s’ha trencat res, i malgrat l’espectacle d’aquests dies, amb un únic suplement de crèdit Catalunya disposarà de recursos”, ha sentenciat.