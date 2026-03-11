Queden nou dies per a la celebració del debat de totalitat del projecte de pressupostos, que se celebrarà el pròxim dia 20 al Parlament, i la pressió sobre ERC creix, amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, al capdavant de la batalla. Malgrat que afirmi que no li agrada pressionar, ni tampoc que el pressionin, Illa no deixa passar cap oportunitat de demanar públicament a Esquerra Republicana, d’una manera o una altra, que s’avingui a negociar i arribar un acord perquè els comptes tirin endavant. La sessió de control al Parlament, l’acte en memòria del 150è aniversari del naixement de Josep Irla o l’acord entre Educació i els sindicats CCOO i UGT. Qualsevol intervenció del president, independentment del tema central de l’acte, acaba amb referències als republicans, fins al punt de recordar actuacions passades amb un únic objectiu: arrossegar ERC a obrir-se a un acord pels pressupostos que deixi al marge l’IRPF. El Govern, de fet, ja ha descartat que hi hagi passos endavant, en els dies que hi ha de marge, sobre la principal reivindicació dels republicans.
Illa ha elevat l’aposta aquest dimarts i ha jugat una nova carta durant la sessió de control al Parlament. El president de la Generalitat ha recordat obertament a Esquerra Republicana que ell i el seu grup van donar suport als comptes de Pere Aragonès l’any 2023, després que es trenqués l’executiu de coalició amb Junts per Catalunya. “No demano res que jo no hagi fet en el passat” ha defensat, i ha subratllat que el seu partit, amb un resultat electoral superior en vots al d’ERC “va donar suport als pressupostos [del 2023], pensant en el bé del país”. Aquest intent s’ha produït menys de 24 hores després que Illa coincidís amb el president d’ERC, Oriol Junqueras, a l’acte inaugural de l’Any Irla, que commemora el 150è aniversari del naixement de qui va ser president de la Generalitat, a l’exili, del 1940 al 1954. Illa, que va cloure l’acte, va tornar a disparar a la consciència dels republicans: “Cada temps reclama la seva ambició i la seva responsabilitat, cal exercir-les amb plena consciència. Essent conscients de les necessitats que el present reclama i essent conscients de la conseqüència per al futur”. Així mateix, va fer referència a la “unitat”, una paraula que segons ell significa “sentit de país, sentit de deure i sentit de la responsabilitat”.
El president de la Generalitat tampoc no va deixar passar l’oportunitat de pressionar Esquerra Republicana i, va apel·lar a la “responsabilitat col·lectiva”, en la signatura de l’Acord de País per l’Educació amb CCOO i UGT. Allà va advertir que els avenços recollits en el document, que no han signat el sindicat majoritari USTEC ni La Intersindical, requereixen nous recursos per poder-se aplicar. “Necessiten una marxa més que té nom i cognom: es diu pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a aquest any 2026”, va subratllar. Va afegir que espera que els comptes s’aprovin “com més aviat millor”, i va insistir que el país “no es pot permetre el luxe de viure instal·lat en una pròrroga permanent”. “No pot afrontar els reptes del 2026 amb el pressupost de l’any 2023”, va dir recordant que el projecte de l’executiu destina 9.000 milions d’euros a Educació.
Illa apel·la constantment a la “responsabilitat” i “sentit de país” d’ERC
Des de principi de setmana, Illa ha evidenciat que ha intensificat una pressió sobre els republicans que ja es va fer evident la setmana passada, amb la “responsabilitat” i el “sentit de país” com dos conceptes centrals en el seu discurs. En el marc de la reunió extraordinària del Consell del Diàleg Social de Catalunya, que es va celebrar dissabte a Palau per tractar amb agents socials i econòmics la situació generada pel conflicte a l’Orient Mitjà, Illa va reclamar a ERC “responsabilitat” i “sentit de país” per aprovar els comptes, més encara quan hi ha un escenari “d’inestabilitat global”. A més, va deixar anar que ell no serà l’únic responsable si, finalment, no hi ha pressupostos a Catalunya. “La responsabilitat de dotar Catalunya de recursos és compartida”, va dir, i va reclamar “confiança, responsabilitat i sentit del deure i de país”.
L’acte de divendres a l’edifici del Banc d’Espanya a Barcelona en el marc de la compra per part de l’executiu de la meitat de les plantes de l’immoble també va tenir la píndola destinada a pressionar a ERC. Allà va mantenir la “mà estesa” a ERC per negociar els pressupostos, però també va voler remarcar que té el “compromís ferm” d’aprovar-los. Per tal pressionar empènyer els republicans cap a l’acord, va assegurar que agents econòmics, socials, científics i universitaris li han traslladat que Catalunya necessita “estabilitat” i “recursos”. Aquestes paraules es produïen l’endemà d’una trobada amb rectors de les universitats. Allà Illa ja va demanar “responsabilitat” a ERC i va dir que“cadascú ha de “complir amb el seu deure”, com ha fet el Govern presentant els comptes “que el país necessita”. “Tenim clar que, si tothom posa Catalunya per davant, actua amb responsabilitat i, per allò que realment importa, ho aconseguirem”, va manifestar.
La pressió d’Illa cau en sac foradat i no fa efecte a ERC
Tot i la pressió continuada d’Illa, i la que exerceixen també els Comuns, ERC es manté ferma en la seva posició i insisteix en el que ha dit des que Junqueras es va reunir amb Pedro Sánchez a la Moncloa el passat 21 de febrer: si no hi ha un compromís ferm del govern espanyol amb l’IRPF, no hi haurà negociació dels pressupostos. Des d’aleshores el discurs d’ERC no ha canviat i, a més, van registrar una esmena a la totalitat al Parlament contra el projecte de pressupostos del Govern. Els de Junqueras no han tancat la porta a la negociació ni a retirar l’esmena, però sempre han posat com a condició que hi hagi concrecions amb l’IRPF. Alhora, els republicans rebutgen la pressió que exerceix el Govern amb Salvador Illa com a protagonista en la darrera setmana. “No ens pressionin amb els calendaris. Presentar propostes sense tenir els vots garantits, president, no és la via. La via és complir amb el que s’ha acordat”, li ha etzibat el president del grup parlamentari d’ERC. Aquest dissabte, se celebren els 95 anys del naixement d’ERC amb un acte a l’estació del Nord de Barcelona, que comptarà amb la intervenció del seu president, Oriol Junqueras. I ha de decidir quin missatge emet en un context amb tanta càrrega simbòlica.