La negociación de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña se ha convertido en el gran serial de la política catalana. El Gobierno continúa buscando el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya después de haber asegurado el de los Comuns mientras los republicanos mantienen su negativa a las cuentas catalanas si no hay un acuerdo sobre el IRPF. A pesar de esto, desde ERC vuelven a tender la mano a Illa para poder negociar los presupuestos. «Quizás no haya presupuestos en abril, pero si Illa cumple la palabra dada los podemos tener en junio. Que los vuelvan a presentar si en abril decaen», ha destacado la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, en una entrevista realizada en RTVE y recogida por la ACN.

La dirigente republicana ha asegurado que la formación soberanista necesita «garantías o compromisos de modificaciones legislativas» que permitan recaudar el IRPF en Cataluña, un hecho por el cual se sentarían en la mesa de negociación de los presupuestos. Alamany ha señalado que desde ERC no necesitan «llegar hasta el final del proceso sino una garantía del PSC y del Estado de que vamos hacia allí y que modificamos leyes» para poder negociar las cuentas catalanas.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, en una rueda de prensa en la sede del partido | Sara Soteras (ACN)

Críticas contra Illa por seguir adelante y querer aprobar los presupuestos sin todos los apoyos

La secretaria general de ERC se ha mostrado especialmente dura con la decisión del Gobierno de no negociar más e intentar aprobar los presupuestos sin tener todos los apoyos necesarios. Alamany ha criticado que el ejecutivo catalán «se haya levantado de la mesa» de negociación sin tener asegurado ni el apoyo de ERC ni el acuerdo sobre la recaudación del IRPF. La dirigente republicana ha asegurado que está «sorprendida» por la actitud del Gobierno en la negociación y el «golpe de orgullo» de Illa de «presionar el botón de la cuenta atrás de la tramitación de los presupuestos».