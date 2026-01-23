Tatxo Benet, nou president de la fundació d’empresaris FemCAT

La Fundació Privada d’Empresaris de Catalunya, més coneguda com a FemCAT, ha confirmat els rumors que circulaven pel món empresarial català i ha ratificat el nomenament de Tatxo Benet com el seu nou president per als pròxims dos anys. El fundador i expresident de MediaPro prendrà el relleu de qui fins ara liderava l’agrupació empresarial, el president del grup siderúrgic La Farga, Oriol Guixà, president en el bienni 2024-2025. Així ho han decidit els associats de la fundació en la seva assemblea anual, celebrada al Castell Jalpí d’Arenys de Munt.
L’assemblea de l’agrupació va servir també per confirmar els membres del patronat de la fundació, la junta de govern que envoltarà Benet durant la seva presidència. FemCAT manté dos dels vicepresidents que ja van ocupar el càrrec amb Guixà: Eulàlia Planes, consellera delegada de Dispur, el vehicle d’inversió de la família fundadora de Fluidra; i Jaume Alsina Cornellana, director general de la cadena de gran consum BonÀrea. També donarà entrada a dos nous directius: Mercè Mullor, CEO del longeu grup Mullor, especialitzat en serveis professionals per a empreses; i Pau Vila, director general d’LC Paper i col·laborador de Món Economia.
Entre els grans objectius de Benet al capdavant de la fundació consten “la creació de riquesa i la cohesió social”. El nou patronat s’ha compromès a “actuar en tots aquells eixos estratègics de país, com són la dimensió empresarial, la potència del coneixement, la política impositiva i la llengua com a factor fonamental d’aquesta cohesió”. Així, prendrà el relleu de presidents de l’escala del mateix Guixà, David Marín, Elena Massot, Pau Relat o Carles Sumarroca, entre altres.
Continua al món empresarial
Tatxo Benet, cal recordar, va deixar Mediapro la passada tardor després que la propietat -els xinesos Soutwhind Media, vehicle inversor de la firma Orient Hontai- decidissin no renovar-li el contracte. Els inversors xinesos han substituït Benet pel directiu basc Sergio Oslé, directiu de confiança de l’expresident de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que va ser foragitat de la telco després que el govern espanyol el substituís per Marc Murtra.
La sortida de Benet es va produir només dos anys després que abandonés l’empresa l’altra cara visible del gegant audiovisual, Jaume Roures; si bé la de l’altre cofundador va ser molt més conflictiva. En una recent entrevista amb El Món, Benet va assegurar que la renovació de cares a la directiva és “un exemple de normalitat” a Mediapro. Ara, l’històric directiu i periodista dirigirà durant dos anys el lobby catalanista, que busca escalar les seves posicions en el teixit empresarial del Principat.