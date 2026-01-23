Tatxo Benet, nuevo presidente de la fundación de empresarios FemCAT

La Fundación Privada de Empresarios de Cataluña, más conocida como FemCAT, ha confirmado los rumores que circulaban por el mundo empresarial catalán y ha ratificado el nombramiento de Tatxo Benet como su nuevo presidente para los próximos dos años. El fundador y expresidente de MediaPro tomará el relevo de quien hasta ahora lideraba la agrupación empresarial, el presidente del grupo siderúrgico La Farga, Oriol Guixà, presidente en el bienio 2024-2025. Así lo han decidido los asociados de la fundación en su asamblea anual, celebrada en el Castell Jalpí de Arenys de Munt.

La asamblea de la agrupación también sirvió para confirmar a los miembros del patronato de la fundación, la junta de gobierno que rodeará a Benet durante su presidencia. FemCAT mantiene a dos de los vicepresidentes que ya ocuparon el cargo con Guixà: Eulàlia Planes, consejera delegada de Dispur, el vehículo de inversión de la familia fundadora de Fluidra; y Jaume Alsina Cornellana, director general de la cadena de gran consumo BonÀrea. También dará entrada a dos nuevos directivos: Mercè Mullor, CEO del longevo grupo Mullor, especializado en servicios profesionales para empresas; y Pau Vila, director general de LC Paper y colaborador de Món Economia.

Entre los grandes objetivos de Benet al frente de la fundación constan «la creación de riqueza y la cohesión social». El nuevo patronato se ha comprometido a «actuar en todos aquellos ejes estratégicos de país, como son la dimensión empresarial, la potencia del conocimiento, la política impositiva y la lengua como factor fundamental de esta cohesión». Así, tomará el relevo de presidentes de la talla del mismo Guixà, David Marín, Elena Massot, Pau Relat o Carles Sumarroca, entre otros.

El ya expresidente de FemCAT, Oriol Guixà / FemCAT

Continúa en el mundo empresarial

Tatxo Benet, cabe recordar, dejó Mediapro el pasado otoño después de que la propiedad -los chinos Soutwhind Media, vehículo inversor de la firma Orient Hontai- decidieran no renovarle el contrato. Los inversores chinos han sustituido a Benet por el directivo vasco Sergio Oslé, directivo de confianza del expresidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que fue destituido de la telco después de que el gobierno español lo sustituyera por Marc Murtra.

La salida de Benet se produjo solo dos años después de que abandonara la empresa la otra cara visible del gigante audiovisual, Jaume Roures; si bien la del otro cofundador fue mucho más conflictiva. En una reciente entrevista con El Món, Benet aseguró que la renovación de caras en la directiva es «un ejemplo de normalidad» en Mediapro. Ahora, el histórico directivo y periodista dirigirá durante dos años el lobby catalanista, que busca escalar sus posiciones en el tejido empresarial del Principado.