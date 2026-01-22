L’esfondrament d’un mur de contenció de la via a l’altura de Gelida (Alt Pendès), que ha provocat la mort d’un maquinista en pràctiques i ha incentivat el col·lapse total del servei de Rodalies, ha obligat a tallar l’autopista AP7 en sentit sud entre Martorell i Sant Sadurní de Noia. Un tall que estarà actiu com a mínim fins dissabte, malgrat que el Servei Català de Trànsit no descarta que s’hagi d’ampliar unes hores més. “Continuem pensant que serà un tall de dies”, ha dit el director de Trànsit, Ramon Lamiel, aquest dijous en una entrevista a 3Cat. Els transportistes catalans han demanat “celeritat” per evitar pèrdues econòmiques.
Està previst que un equip conjunt del ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i de la Generalitat visitin la zona de l’esfondrament per valorar l’estat de les reparacions. Serà aleshores quan es valorarà possibles “solucions de trànsit” a la zona de l’ensorrament. Aquest dijous, la majoria de vehicles s’han vist obligats a agafar rutes alternatives com la C-32, la més afectada. Normalment, ja va força pressionada i ara pateix la congestió derivada dels desviaments. Lamiel preveu un matí de divendres més tranquil, ja que la molts treballadors fan teletreball, però el caos podria accentuar-se a la tarda per l’operació sortida de cap de setmana.
Els que més pateixen el tall a l’AP7 són els transportistes, que temen que aquesta situació els provoqui pèrdues econòmiques. El sector manté que la seguretat “és el primer”, però demanen esmenar el sistema viari “el més aviat possibles”. El president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT), Eduard Ayach, ha assenyalat que les vies alternatives a l’autopista són “insuficients” i ha exigit “les inversions necessàries” per assegurar que no hi ha afectacions quan hi ha incidents a l’AP-7.
Una via bàsica
En aquest sentit, els transportistes recorden que l’AP7 ja ha estat tallada set dies, la qual cosa els ha generat un perjudici “evident”. “Estem parlant que els sectors econòmics fa molts anys que reclamem més ampliació de l’AP-7, el quart cinturó i vies alternatives. Creiem que la mobilitat i les infraestructures són insuficients”, ha insistit Ayach.
Els transportistes es mostren alleugerits, això sí, per la decisió final d’obrir la carretera en sentit nord. En un primer moment, s’havia especulat que els talls serien en tots dos sentits. L’AP7 és el principal corredor de Catalunya i una via prioritària per a la Unió Europa, ja que connecta el continent amb l’entrada a l’Àfrica.