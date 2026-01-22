El derrumbe de un muro de contención de la vía a la altura de Gelida (Alt Pendès), que ha provocado la muerte de un maquinista en prácticas y ha incentivado el colapso total del servicio de Rodalies, ha obligado a cortar la autopista AP7 en sentido sur entre Martorell y Sant Sadurní de Noia. Un corte que estará activo como mínimo hasta el sábado, aunque el Servei Català de Trànsit no descarta que deba ampliarse unas horas más. “Continuamos pensando que será un corte de días”, dijo el director de Trànsit, Ramon Lamiel, este jueves en una entrevista en 3Cat. Los transportistas catalanes han pedido “celeridad” para evitar pérdidas económicas.

Está previsto que un equipo conjunto del ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de la Generalitat visite la zona del derrumbe para valorar el estado de las reparaciones. Será entonces cuando se valoren posibles “soluciones de tráfico” en la zona del hundimiento. Este jueves, la mayoría de vehículos se han visto obligados a tomar rutas alternativas como la C-32, la más afectada. Normalmente, ya está bastante presionada y ahora sufre la congestión derivada de los desvíos. Lamiel prevé una mañana de viernes más tranquila, ya que muchos trabajadores hacen teletrabajo, pero el caos podría acentuarse por la tarde por la operación salida de fin de semana.

Los que más sufren el corte en la AP7 son los transportistas, que temen que esta situación les provoque pérdidas económicas. El sector mantiene que la seguridad “es lo primero”, pero piden arreglar el sistema viario “lo más pronto posible”. El presidente de la Confederación Empresarial de Transportes por Carretera de Cataluña (CETCAT), Eduard Ayach, ha señalado que las vías alternativas a la autopista son «insuficientes» y ha exigido «las inversiones necesarias» para asegurar que no haya afectaciones cuando hay incidentes en la AP-7.

Una vía básica

En este sentido, los transportistas recuerdan que la AP7 ya ha estado cortada siete días, lo cual les ha generado un perjuicio “evidente”. «Estamos hablando de que los sectores económicos hace muchos años que reclamamos más ampliación de la AP-7, el cuarto cinturón y vías alternativas. Creemos que la movilidad y las infraestructuras son insuficientes», ha insistido Ayach.

Los transportistas se muestran aliviados, eso sí, por la decisión final de abrir la carretera en sentido norte. En un primer momento, se había especulado que los cortes serían en ambos sentidos. La AP7 es el principal corredor de Cataluña y una vía prioritaria para la Unión Europea, ya que conecta el continente con la entrada a África.