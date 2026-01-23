La suspensión del servicio de Rodalies, sumada al corte de la AP-7, a consecuencia del accidente mortal de Gelida ha tenido un coste de casi 9 millones de euros diarios, según las estimaciones elaboradas por el Observatorio de la Pyme de Cataluña. La patronal calcula que el impacto en el tejido productivo catalán es de unos 6 millones de euros diarios en términos de costes laborales y que, en términos de producto interior bruto, la cifra asciende hasta los 9 millones. En ambos casos, los cálculos se basan en los costes laborales para las empresas derivados de los retrasos de los trabajadores afectados que han tenido que buscar alternativas para llegar hasta su lugar de trabajo.

“Más allá del impacto directo sobre la ciudadanía, esta situación conlleva unos costes muy relevantes para la economía y para el tejido empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que tienen menos capacidad de adaptación ante este tipo de incidencias”, alerta la patronal. Pimec considera “inaceptable” que las empresas tengan que afrontar las consecuencias de los “déficits de inversión sostenidos a lo largo de los años, que han debilitado la capacidad de la infraestructura ferroviaria para ofrecer el servicio previsto”.

La AP7 cortada en una imagen nocturna | Lorena Sopena / Europa Press

Polémica por el permiso retribuido de cuatro días

Pimec ha reclamado a la Generalitat que no utilice una regulación pensada para situaciones excepcionales para trasladar a las empresas los costes adicionales de la imposibilidad de los trabajadores para llegar al trabajo. Y más cuando el problema de Rodalies surge de un “déficit sostenido de inversiones de las mismas administraciones en la red ferroviaria”. La patronal ha criticado la “falta de claridad y la transmisión de mensajes contradictorios” sobre si el permiso de cuatro días que se instauró después de la dana de Valencia se podía reclamar por la suspensión de Rodalies.

Ante esta situación excepcional, Pimec ha insistido en que los problemas para llegar a los lugares de trabajo no se pueden considerar de permiso retribuido, ya que las autoridades instaron en todo momento a buscar alternativas de transporte y no emitieron ninguna indicación de restricción general de los desplazamientos por los problemas de Rodalies. En consecuencia, la patronal remarca que las horas no trabajadas se deberán recuperar o reorganizar a través de un acuerdo entre empresa y trabajadores. La Generalitat y el Ministerio de Trabajo, en cambio, sostienen lo contrario y avalan que los trabajadores pudieran pedir el permiso.