La suspensió del servei de Rodalies, sumada al tall de l’AP-7, a conseqüència de l’accident mortal de Gelida ha tingut cost de gairebé 9 milions d’euros diaris, segons les estimacions elaborades per l’Observatori de la Pime de Catalunya. La patronal calcula que l’impacte en el teixit productiu català és d’uns 6 milions d’euros diaris en termes de costos laborals i que, en termes de producte interior brut, la xifra s’enfila fins als 9 milions. En ambdós casos, els càlculs es basen en els costos laborals per a les empreses derivats dels retards dels treballadors afectats que han hagut de buscar alternatives per arribar fins al seu lloc de feina.
“Més enllà de l’impacte directe sobre la ciutadania, aquesta situació comporta uns costos molt rellevants per a l’economia i per al teixit empresarial, especialment per a les petites i mitjanes empreses, que tenen menys capacitat d’adaptació davant d’aquest tipus d’incidències”, alerta la patronal. Pimec considera “inacceptable” que les empreses hagin d’afrontar les conseqüències dels “dèficits d’inversió sostinguts al llarg dels anys, que han afeblit la capacitat de la infraestructura ferroviària per oferir el servei previst”.
Polèmic pel permís retribuït de quatre dies
Pimec ha reclamat a la Generalitat que no utilitzi una regulació pensada per a situacions excepcionals per traslladar a les empreses els costos addicionals de la impossibilitat dels treballadors per arribar a la feina. I més quan el problema de Rodalies sorgeix d’un “dèficit sostingut d’inversions de les mateixes administracions en la xarxa ferroviària”. La patronal ha criticat la “manca de claredat i la transmissió de missatges contradictoris” sobre si el permís de quatre dies que es va instaurar després de la dana de València es podia reclamar per la suspensió de Rodalies.
Davant d’aquesta situació excepcional, Pimec ha insistit que els problemes per arribar als llocs de feina no es poden considerar de permís retribuït, ja que les autoritats van instar en tot moment a buscar alternatives de transport i no van emetre cap indicació de restricció general dels desplaçaments pels problemes de Rodalies. En conseqüència, la patronal remarca que les hores no treballades s’hauran de recuperar o reorganitzar a través d’un acord entre empresa i treballadors. La Generalitat i el Ministeri de Treball, en canvi, sostenen el contrari i avalen que els treballadors poguessin demanar el permís.