La guerra a l’Iran dispara la inflació fins al 3,3% al març

La guerra a l’Orient Mitjà ja ha colpejat de ple la cistella de preus a Catalunya. Segons les dades avançades per l’Institut Nacional d’Estadística, la inflació s’ha disparat durant el mes de març fins al 3,3%. La benzina i, en menor mesura, la factura de la llum han contribuit a disparar els preus de consum en un mes marcat per la crisi petroliera. Sobre els preus dels carburants i l’energia, doncs, l’IPC registra l’augment més pronunciat des de la primavera del 2022, quan la invasió russa d’Ucraïna va fer esclatar el mercat del gas natural. L’índex se situa en el seu nivell més elevat des de l’estiu del 2024, quan encara no s’havia completat el procés de desinflació de l’anterior terrabastall de preus.
Els estralls energètics de la guerra a l’Iran concentren tota la pujada de preus del mes, segons indiquen les dades de l’INE. A banda de la benzina, que ha pujat en línia amb les batzegades del barril Brent, també ha tensat la cistella la llum, que s’ha abaratit menys que en el tercer mes del 2025. L’institut estadístic, però, encara no detecta efectes de segona onada sobre la inflació subjacent: la core, que exclou els elements més volàtils del mercat -l’energia i els aliments no processats, per exemple- s’ha mantingut estable mes a mes en el 2,7%.
La Moncloa lloa les renovables
Tot i la pujada de preus, la situació, segons l’anàlisi del ministeri espanyol d’Economia, podria ser pitjor. Segons el departament que dirigeix el nou vicepresident primer del govern de Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo, la presència de renovables a l’Estat ha contribuït a contenir la pujada, perquè ha introduït al mix energètic elements no afectats per la guerra a l’Iran. “L’aposta espanyola per les renovables -que ara per ara fixen el preu de la llum en el 84% de les hores, enfront del 25% de l’any 2019- actua com a escut contra el xoc energètic per la guerra a l’Iran”, asseguren des de l’executiu. Per evitar que ho faci si el conflicte continua, des d’Economia defensen el decret de mesures anticrisi aprovat dijous al Congrés dels Diputats; amb una sèrie d’intervencions per evitar que l’espiral energètica “es traslladi de forma permanent a la inflació i al poder adquisitiu de les llars”.
Val a dir que encara queda per veure l’efecte de contenció sobre el preu de la benzina i el dièsel -i, al torn, sobre l’IPC general- que tindran les bonificacions fiscals anunciades per la Moncloa en les darreres jornades. La retirada de l’IVA als carburants, així com les rebaixes del preu del dièsel professional per a sectors com el transport o l’agricultura, haurien de contribuir a limitar l’escalada de preus.