L’Alimentaria supera el Mobile en assistència amb 109.000 visitants

Alimentaria+Hostelco, la principal fira del sector alimentari i de l’equipament per a la restauració, tanca la seva edició d’enguany superant els 109.000 assistents. Es tracta d’un increment de l’1,6% respecte del 2024. Així, la fira bat el seu rècord històric de congressistes, i supera fins i tot el Mobile World Congress, que ha registrat enguany un retrocés d’assistència a causa de la guerra a l’Orient Mitjà, i s’ha quedat en 105.000 visitants.
La fira de l’alimentació ha ofert a curiosos i professionals del sector els productes de més de 3.300 empreses expositores, de les quals 1.200 han estat internacionals, procedents de fins a 70 països. La internacionalització del cartell ha pujat un 30% respecte de l’edició anterior; mentre que la superfície expositiva dedicada a negocis forans s’ha expandit un 40%; amb el focus a la indústria europea, la nord-americana i la de l’Amèrica llatina. Polònia ha estat el país d’honor, i ha concentrat bona part de l’activitat global del certamen.
A parer del president d?alimentaria, Antoni Llorens, les bones sensacions amb què ha clausurat l’Alimentaria 2026 “demostren la solidesa del sector fins i tot en un context internacional tan complex com l’actual. Gràcies als seus 50 anys de trajectòria, Alimentaria continua sent una eina d’internacionalització imprescindible per a la nostra indústria”, ha celebrat.
Hostelco, a l’alça
La del 2026 ha estat una nova edició en què Alimentaria ha anat del bracet d’Hostelco, la fira dedicada a l’hostaleria i el negoci del canal horeca. Enguany, segons les dades de Fira de Barcelona, la presència d’empreses d’aquest segment econòmic als pavellons de Gran Via ha crescut un 40%, fins als 600 expositors. Des de l’organització celebren les “propostes pioneres” que s’hi han pogut presentar; així com les noves aplicacions tecnològicas per al sector, com ara eines d’intel·ligència artificial per millorar la nutrició. El president d’Hostelco, Pere Taberner, ha fet bandera del “dinamisme i la capacitat de transformació tant de la indústria alimentària en el seu conjunt, com del sector horeca en particular”.