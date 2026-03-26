Alimentaria supera al Mobile con 109.000 visitantes

Alimentaria+Hostelco, la principal feria del sector alimentario y del equipamiento para la restauración, cierra su edición de este año superando los 109.000 asistentes. Se trata de un incremento del 1,6% respecto al 2024. Así, la feria bate su récord histórico de congresistas, y supera incluso al Mobile World Congress, que ha registrado este año un retroceso de asistencia debido a la guerra en Oriente Medio, quedándose en 105.000 visitantes.

La feria de la alimentación ha ofrecido a curiosos y profesionales del sector los productos de más de 3.300 empresas expositoras, de las cuales 1.200 han sido internacionales, procedentes de hasta 70 países. La internacionalización del cartel ha subido un 30% respecto de la edición anterior; mientras que la superficie expositiva dedicada a negocios extranjeros se ha expandido un 40%; con el foco en la industria europea, la norteamericana y la de América Latina. Polonia ha sido el país de honor, y ha concentrado buena parte de la actividad global del certamen.

Un visitante en la edición 2026 de Alimentaria+Hostelco / ACN

Según el presidente de Alimentaria, Antoni Llorens, las buenas sensaciones con que ha clausurado Alimentaria 2026 «demuestran la solidez del sector incluso en un contexto internacional tan complejo como el actual. Gracias a sus 50 años de trayectoria, Alimentaria sigue siendo una herramienta de internacionalización imprescindible para nuestra industria», ha celebrado.

Hostelco, en alza

La de 2026 ha sido una nueva edición en la que Alimentaria ha ido de la mano de Hostelco, la feria dedicada a la hostelería y el negocio del canal horeca. Este año, según los datos de Fira de Barcelona, la presencia de empresas de este segmento económico en los pabellones de Gran Via ha crecido un 40%, hasta los 600 expositores. Desde la organización celebran las «propuestas pioneras» que se han podido presentar; así como las nuevas aplicaciones tecnológicas para el sector, como herramientas de inteligencia artificial para mejorar la nutrición. El presidente de Hostelco, Pere Taberner, ha hecho bandera del «dinamismo y la capacidad de transformación tanto de la industria alimentaria en su conjunto, como del sector horeca en particular».