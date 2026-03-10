El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afegit més llenya al foc i ha amenaçat l’Iran amb un augment dels atacs. Trump ha assegurat que si la Guàrdia Revolucionària de l’Iran manté el bloqueig i interromp del transport de petroli per l’estret d’Ormuz les forces estatunidenques “el copejaran 20 vegades més forta que fins ara”.
En una publicació feta des de la xarxa social de la seva propietat, Truthsocial, el president americà ha assenyalat que l’exèrcit nord-americà “eliminarà objectius fàcilment destructibles que faran pràcticament impossible que l’Iran es reconstrueixi com a nació” en cas de bloqueig a Ormuz. “La mort, el foc i la fúria regnaran sobre ells”, ha etzibat Trump
Trump assegura que la guerra a l’Iran acabarà “ben aviat”
En una roda de premsa celebrada el passat dilluns a la nit, i recollida per l’ACN, el president nord-americà ha assegurat que la guerra a l’Iran acabarà “ben aviat”. De fet, el president dels Estats Units ha assenyaalat que l’operació militar nord-americana sobre el territori iranià està “molt més endavant de les previsions inicials” i destaca que “els líders terroristes ja no hi són o compten els dies per marxar”, un fet que per a Trump suposa escapçar la direcció política de l’Iran, un fet que facilitaria segons el president nord-americà un canvi de règim.
En paral·lel, en una entrevista amb CBS News Trump ha assenyalat que després dels atacs de l’exèrcit americà i l’israelià l’Iran “no té força naval ni comunicacions ni força aèria” i que de l’arsenal de míssil de Teheran “no en queda res”. Preguntat pel nou líder suprem de l’Iran, el fill de l’assassinat aiatola Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, Trump ha assegurat que l’elecció d’aquest nou líder l’ha “decebut” i assenyala que el fill de l’aiatolà “comportarà més del mateix problema al país”.
La Guàrdia Revolucionària de l’Iran també posa llenya al foc
Les declaracions de Trump han arribat després que la Guàrdia Revolucionària de l’Iran hagi assegurat que permetran circular els vaixells de “qualsevol país àrab o europeu que expulsi als ambaixadors israelians i estatunidencs del seu territori”. Malgrat això, des de Teheran assenyalen que “és poc probable que s’aconsegueixi algun tipus de seguretat en l’Estret d’Ormuz” enmig de l’ofensiva militar israeliana i nord-americana.