El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha echado más leña al fuego y ha amenazado a Irán con un aumento de los ataques. Trump ha asegurado que si la Guardia Revolucionaria de Irán mantiene el bloqueo e interrumpe el transporte de petróleo por el estrecho de Ormuz, las fuerzas estadounidenses «lo golpearán 20 veces más fuerte que hasta ahora».

En una publicación hecha desde su red social, Truthsocial, el presidente estadounidense ha señalado que el ejército norteamericano «eliminará objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación» en caso de bloqueo en Ormuz. «La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos», ha señalado Trump.

Trump asegura que la guerra en Irán acabará «muy pronto»

En una rueda de prensa celebrada el pasado lunes por la noche, y recogida por la ACN, el presidente estadounidense ha asegurado que la guerra en Irán acabará «muy pronto». De hecho, el presidente de Estados Unidos ha señalado que la operación militar estadounidense sobre el territorio iraní está «mucho más avanzada de las previsiones iniciales» y destaca que «los líderes terroristas ya no están o cuentan los días para irse», un hecho que para Trump supone descabezar la dirección política de Irán, un hecho que facilitaría según el presidente estadounidense un cambio de régimen.

En paralelo, en una entrevista con CBS News Trump ha señalado que tras los ataques del ejército estadounidense e israelí, Irán «no tiene fuerza naval ni comunicaciones ni fuerza aérea» y que del arsenal de misiles de Teherán «no queda nada». Preguntado por el nuevo líder supremo de Irán, el hijo del asesinado ayatolá Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, Trump ha asegurado que la elección de este nuevo líder le ha «decepcionado» y señala que el hijo del ayatolá «traerá más del mismo problema al país».

La Guardia Revolucionaria de Irán también echa leña al fuego

Las declaraciones de Trump han llegado después de que la Guardia Revolucionaria de Irán haya asegurado que permitirán circular los barcos de «cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio». A pesar de esto, desde Teherán señalan que «es poco probable que se logre algún tipo de seguridad en el Estrecho de Ormuz» en medio de la ofensiva militar israelí y estadounidense.