Des de fa unes setmanes, els EUA, mitjançant el seu president, Donald Trump, han anat desenvolupant una narrativa victoriosa i el forçament d’un canvi de règim sobre l’Iran gràcies a la ja famosa operació ‘Fúria Èpica’, que es va iniciar el 28 de febrer, conjuntament amb Israel. Aquest dimarts, la portaveu de l’administració Trump, Karoline Leavitt, ha tornat a reivindicar la “victòria” a través de les seves xarxes socials, després d’haver “assolit” i “superat” els seus objectius fonamentals en 38 dies, així com haver “aconseguit la reobertura” de l’estret d’Ormuz.
La secretària de Premsa nord-americana, en declaracions recollides per Europa Press, ha tret pit del paper de la Casa Blanca durant la guerra, i ha assenyalat que Trump “va estimar que es tractaria d’una operació d’entre quatre i sis setmanes” i que “gràcies a les increïbles capacitats” dels soldats s’han assolit els objectius militars fonamentals. Aquest missatge arriba tot just hores després que el dirigent dels EUA hagi prorrogat el seu ultimàtum i suspès els atacs a l’Iran durant dues setmanes, en un moviment estratègic per aconseguir més temps de negociació després de l’amenaça del republicà amb la destrucció de la civilització iraniana.
Com a contrapartida, l’Iran ha assegurat que permetrà el pas “segur” per l’enclavament clau d’Ormuz. Per als EUA, aquest “èxit” de les seves Forces Armades constitueix “un avantatge màxim” que ha permès a Trump i el seu equip “entaular dures negociacions que han obert camí a una solució diplomàtica i de pau duradora“.
Els països del Golf celebren la treva
Els poders dels països del Golf s’han mostrat esperançats amb l’anunci de l’alto el foc de dues setmanes. El Govern d’Egipte ha afirmat que es tracta d’un pas “positiu” amb vista a la preservació de la seguretat, l’estabilitat i els recursos dels pobles de la regió i del món. Per la seva banda, l’Oman ha subratllat la importància d’aconseguir “un cessament permanent de l’estat de guerra” que viu l’Orient Mitjà. L’Iraq, un país amb majoria xiïta com l’Iran, també ha informat que “contribuirà a reduir les tensions”, augmentar les possibilitats de desescalada i a consolidar la seguretat i l’estabilitat regional.
Així mateix, el secretari general de l’ONU, António Guterres, ha instat les parts a complir amb el seu compromís, qualificant d'”urgent” la fi de les hostilitats.