La batalla per controlar l’estret d’Ormuz continua amb informacions creuades, de vegades contradictòries. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat que estan negociant “tan directa com indirectament” amb l’Iran. “Comptem amb emissaris, però també tractem amb ells directament”, ha remarcat des de l’Air Force One, l’avió presidencial. El mateix Trump s’ha felicitat perquè el règim “deixarà passar vint grans petroliers” per l’estret, cosa que el magnat nord-americà llegeix com una “mostra de respecte” de Teheran.
Trump insisteix que les negociacions entre Washington i el règim dels aiatol·làs van “extremadament bé” i, preguntat per un possible acord, ha declarat que “probablement” es pugui arribar a una entesa. Unes declaracions que contrasten amb les queixes de Teheran i algunes informacions publicades per The Washington Post que afirmen que el Pentàgon s’està preparant per a una operació militar sobre el terreny. “Si el president Trump aprova els plans, tal operació marcaria una nova base de la guerra que podria ser significativament més perillosa per a les tropes dels EUA que aquestes primeres quatre setmanes”, avisa el rotatiu nord-americà.
El president del Parlament iranià, Mohammad Baqer Qalibaf, ha qüestionat, en aquest sentit, que Trump parli obertament de negociació mentre la Casa Blanca planeja “en secret” un atac terrestre. El règim dels aiatol·làs ha avisat que els seus soldats “esperen” els nord-americans per “atacar-los i castigar-los”.
Trump insisteix públicament en la negociació
Trump ha mantingut obertament la intriga, remarcant que hi ha “moltes alternatives” sobre la taula, però que la guerra va bé pels interessos dels EUA: “Hem destruït tota la seva força aèria i la majoria dels seus míssils”. En el marc de la negociació, la Casa Blanca ha enviat una quinzena de peticions a l’Iran, malgrat que Trump ha deixat la porta oberta a fer més peticions. En tot cas, el cap de la Casa Blanca ha remarcat que els dos països “coincidim en la majoria dels punts”.
El terreny diplomàtic continua obert, amb converses obertes al Pakistan. Es reuniran els ministres d’Exterior de l’Aràbia Saudita, Egipte i Turquia, amb l’objectiu d’intentar trobar una solució negociada al conflicte obert a la regió.
Tot plegat, mentre continuen els bombardejos en diferents fronts. Diferents aliats de l’Iran han interceptat dron i les darreres informacions parlen de sis morts en nous bombardejos aquest diumenge a l’Iran. Una situació similar ha deixat una desena de morts al Líban.