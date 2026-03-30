La batalla por controlar el estrecho de Ormuz continúa con informaciones cruzadas, a veces contradictorias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que están negociando “tanto directa como indirectamente” con Irán. «Contamos con emisarios, pero también tratamos con ellos directamente», ha remarcado desde el Air Force One, el avión presidencial. El mismo Trump se ha felicitado porque el régimen “dejará pasar veinte grandes petroleros” por el estrecho, algo que el magnate estadounidense interpreta como una “muestra de respeto” de Teherán.

Trump insiste en que las negociaciones entre Washington y el régimen de los ayatolás van “extremadamente bien” y, preguntado por un posible acuerdo, ha declarado que “probablemente” se pueda llegar a un entendimiento. Unas declaraciones que contrastan con las quejas de Teherán y algunas informaciones publicadas por The Washington Post que afirman que el Pentágono se está preparando para una operación militar sobre el terreno. “Si el presidente Trump aprueba los planes, tal operación marcaría una nueva base de la guerra que podría ser significativamente más peligrosa para las tropas de EE.UU. que estas primeras cuatro semanas”, advierte el rotativo estadounidense.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, ha cuestionado, en este sentido, que Trump hable abiertamente de negociación mientras la Casa Blanca planea “en secreto” un ataque terrestre. El régimen de los ayatolás ha avisado que sus soldados “esperan” a los estadounidenses para “atacarlos y castigarlos”.

Gente reunida y sosteniendo banderas iraníes durante el funeral del secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani | Stringer (Europa Press)

Trump insiste públicamente en la negociación

Trump ha mantenido abiertamente la intriga, remarcando que hay “muchas alternativas” sobre la mesa, pero que la guerra va bien para los intereses de EE.UU.: “Hemos destruido toda su fuerza aérea y la mayoría de sus misiles”. En el marco de la negociación, la Casa Blanca ha enviado una quincena de peticiones a Irán, aunque Trump ha dejado la puerta abierta a hacer más peticiones. En todo caso, el jefe de la Casa Blanca ha remarcado que los dos países “coincidimos en la mayoría de los puntos”.

El terreno diplomático continúa abierto, con conversaciones abiertas en Pakistán. Se reunirán los ministros de Exterior de Arabia Saudita, Egipto y Turquía, con el objetivo de intentar encontrar una solución negociada al conflicto abierto en la región.

Todo esto, mientras continúan los bombardeos en diferentes frentes. Diferentes aliados de Irán han interceptado drones y las últimas informaciones hablan de seis muertos en nuevos bombardeos este domingo en Irán. Una situación similar ha dejado una decena de muertos en el Líbano.