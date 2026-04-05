El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este domingo que el Ejército estadounidense ha rescatado al oficial de sistemas de armas del caza F-15 abatido este viernes por Irán, que se encontraba en paradero desconocido en territorio iraní, después de casi dos días de intensa búsqueda del militar. La operación ha tenido lugar aproximadamente en las montañas de la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad, al suroeste del país, según se desprende del relato de los hechos proporcionados por los medios oficiales iraníes. «Ha sufrido algunas heridas, pero estará bien», ha informado Trump en un comunicado en redes, en el que ha adelantado algunos detalles de una de las «operaciones de rescate más audaces de la historia» de los Estados Unidos.

El tripulante del caza, «un coronel muy respetado», según el mandatario, está ahora «sano y salvo», después de pasar casi dos días tras las líneas enemigas «en las traicioneras montañas de Irán». El magnate estadounidense ha aclarado que el militar «nunca estuvo realmente solo», ya que el Ejército tenía localizada su posición durante todo este tiempo. «Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo», ha asegurado, para subrayar a continuación que «nunca» abandonarán a un militar estadounidense.

Asimismo, Trump ha indicado que esta operación se suma al rescate exitoso del otro piloto que viajaba con el coronel en la aeronave el viernes, que los Estados Unidos no habían confirmado hasta ahora para no poner en riesgo la segunda operación de rescate. «Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en la profundidad del territorio enemigo«, ha celebrado el presidente, que se ha mostrado orgulloso de las «más profesionales y letales Fuerzas Armadas de la historia». Para Trump, el hecho de que el Ejército haya podido llevar a cabo estas dos operaciones «sin que un solo estadounidense resultara muerto o herido» demuestra que los Estados Unidos han conseguido un dominio y una superioridad aérea sobre el espacio aéreo de Irán «abrumadores».

Imagen de archivo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) | Foto: -/IRGC/dpa

Diferentes versiones de unos y otros

Pero las versiones de unos y otros son diferentes. Mientras medios semioficiales iraníes han asegurado que poco después de comenzar la operación aparecieron efectivos armados iraníes que iniciaron un intercambio de disparos con la unidad de búsqueda y rescate de combate del Ejército estadounidense, fuentes estadounidenses han explicado al portal Axios que los únicos disparos fueron estadounidenses en un intento de asegurar la zona para realizar el rescate. En cualquier caso, la agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, ha informado que al menos cinco iraníes, identificados como miembros de la Guardia y reclutas han muerto y ocho han resultado heridos durante la operación.

Los medios iraníes y las fuentes del diario estadounidense New York Times también coinciden en que al menos un avión estadounidense C-130 fue destruido durante la operación. Este aparato fue el enviado originalmente para transportar al militar rescatado fuera del país, pero terminó inutilizado, según Irán por la actuación de sus fuerzas, y posteriormente destruido, según apunta el diario para evitar que los iraníes se hicieran con el avión. El relato del diario estadounidense también destaca que el aviador fue finalmente evacuado en aviones de transporte de reserva.

Tasnim informa también que en las horas previas a la operación, las fuerzas iraníes derribaron dos aviones no tripulados MQ-9 y Hermes que probablemente estaban a punto de proporcionar apoyo aéreo al despliegue estadounidense. El Ejército estadounidense no ha confirmado este punto ni ha verificado imágenes posteriores divulgadas por la agencia iraní, que además de los restos del C-130 exhiben los hierros calcinados de un presunto helicóptero de combate Black Hawk.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un discurso televisado / EP

Irán acusa a Trump de mentir

La respuesta final iraní a la operación es que Trump ha mentido y que el intento de rescate ha sido un fracaso. «Los desesperados esfuerzos del enemigo, y gracias a las acciones oportunas y las operaciones conjuntas de los guerreros del Islam en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el Ejército de la República Islámica de Irán, la Movilización Heroica y las fuerzas del orden, no lograron rescatar a su piloto de combate», ha asegurado un portavoz militar iraní. «Después de esta operación arrogante, el derrotado presidente estadounidense intenta evadir la batalla de la derrota mediante la confusión y las mentiras, recurriendo a la guerra psicológica y continuando con los disparates y proyecciones, aunque la realidad sobre el terreno evidencia la superioridad de las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica de Irán», ha concluido.

Medios oficiales iraníes han saltado a hacer comparaciones con la fallida operación estadounidense Garra del Águila, en abril de 1980, para rescatar a sus empleados de la Embajada de EE.UU. en Teherán durante la revolución islámica. Una tormenta de arena provocó la caída de uno de los helicópteros de rescate, que terminó estrellándose en el desierto de Tabas. Murieron sus ocho tripulantes. En una segunda comparecencia, el portavoz ha explicado que todo parece apuntar que los Estados Unidos comenzaron la operación desde una «pista de aterrizaje abandonada al sur de Isfahan», a pocos kilómetros de la zona del rescate y ha insistido en que durante el enfrentamiento han sido derribados dos helicópteros Black Hawk del Ejército estadounidense, sin hacer referencia a la situación del oficial de armas que, según Trump, ya está reunido con sus compañeros.