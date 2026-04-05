El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat aquest diumenge que l’Exèrcit nord-americà ha rescatat l’oficial de sistemes d’armes del caça F-15 abatut aquest divendres per l’Iran, que estava en parador desconegut en territori iranià, després de gairebé dos dies de recerca intensa del militar. L’operació ha passat aproximadament a les muntanyes de la província de Kohkiluyeh i Buyer Ahmad, al sud-oest del país, segons s’extreu del relat dels fets proporcionats pels mitjans oficials iranians. “Ha patit algunes ferides, però estarà bé”, ha informat Trump en un comunicat en xarxes, en què ha avançat alguns detalls d’una de les “operacions de rescat més audaços de la història” dels Estats Units.
El tripulant del caça, “un coronel molt respectat”, segons el mandatari, està ara “sa i estalvi”, després de passar gairebé dos dies després de les línies enemigues “a les traïdores muntanyes de l’Iran”. El magnat nord-americà ha aclarit que el militar “no va estar mai realment sol”, ja que l’Exèrcit tenia localitzada la seva posició durant tot aquest temps. “Les Forces Armades dels Estats Units van enviar desenes d’aeronaus, armades amb les armes més letals del món, per recuperar-lo”, ha assegurat, per subratllar tot seguit que “mai” abandonaran un militar nord-americà.
Així mateix, Trump ha indicat que aquesta operació se suma al rescat exitós de l’altre pilot que viatjava amb el coronel a l’aeronau divendres, que els Estats Units no havia confirmat fins ara per no posar en risc la segona operació de rescat. “Aquesta és la primera vegada en la història militar que dos pilots nord-americans han estat rescatats, per separat, a la profunditat del territori enemic“, ha celebrat el president, que s’ha mostrat orgullós de les “més professionals i letals Forces Armades de la història”. Per Trump, el fet que l’Exèrcit hagi pogut dur a terme aquestes dues operacions “sense que un sol nord-americà resultés mort o ferit” demostra que els Estats Units han aconseguit un domini i una superioritat aèria sobre l’espai aeri de l’Iran “aclaparadors”.
Diferents versions d’uns i altres
Però les versions d’uns i altres són difetents. Mentre mitjans semioficials iranians han assegurat que poc després de començar l’operació van aparèixer efectius armats iranians que van iniciar un intercanvi de trets amb la unitat de cerca i rescat de combat de l’Exèrcit nord-americà, fonts nord-americanes han explicat al portal Axios que els únics trets van ser nord-americans en un intent d’assegurar la zona per fer el rescat. En qualsevol cas, l’agència semioficial iraniana Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària de l’Iran, ha informat que almenys cinc iranians, identificats com a membres de la Guàrdia i reclutes han mort i vuit han resultat ferits durant l’operació.
Els mitjans iranians i les fonts del diari nord-americà New York Times també coincideixen que almenys un avió nord-americà C-130 va ser destruït durant l’operació. Aquest aparell va ser l’enviat originalment per transportar el militar rescatat fora del país, però va acabar inutilitzat, segons l’Iran per la actuació de les seves forces, i posteriorment destruït, segons apunta el diari per evitar que els iranians es fessin amb l’avió. El relat del diari nord-americà també destaca que l’aviador va ser finalment evacuat en avions de transport de reserva.
Tasnim informa també que en les hores prèvies a l’operació, les forces iranianes van fer caure dos avions no tripulats MQ-9 i Hermes que probablement estaven a punt de proporcionar suport aeri al desplegament nord-americà. L’Exèrcit nord-americà no ha confirmat aquest punt ni ha verificat imatges posteriors divulgades per l’agència iraniana, que a més de les restes del C-130 exhibeixen els ferros calcinats d’un presumpte helicòpter de combat Black Hawk.
L’Iran acusa Trump de mentir
La resposta final iraniana a l’operació és que Trump ha mentit i que l’intent de rescat ha estat un fracàs. “Els desesperats esforços de l’enemic, i gràcies a les accions oportunes i les operacions conjuntes dels guerrers de l’Islam al Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica i l’Exèrcit de la República Islàmica de l’Iran, la Mobilització Heroica i les forces de l’ordre, no van aconseguir rescatar el seu pilot de combat”, ha assegurat un portaveu miitar iranià. “Després d’aquesta operació arrogant, el derrotat president nord-americà intenta evadir la batalla de la derrota mitjançant la confusió i les mentides, recorrent a la guerra psicològica i continuant amb els disbarats i projeccions, tot i que la realitat sobre el terreny evidencia la superioritat de les poderoses forces armades de la República Islàmica de l’Iran”, ha conclòs.
Mitjans oficials iranians han saltat a fer comparacions amb la fallida operació nord-americana Garra de l’Àguila, l’abril del 1980, per rescatar els seus empleats de l’Ambaixada dels EUA a Teheran durant la revolució islàmica. Una tempesta de sorra va provocar la caiguda d’un dels helicòpters de rescat, que va acabar estavellant-se al desert de Tabas. Van morir els seus vuit tripulants. En una segona compareixença, el portaveu ha explicat que tot sembla apuntar que els Estats Units van començar l’operació des d’una “pista d’aterratge abandonada al sud d’Isfahan”, a pocs quilòmetres de la zona del rescat i ha insistit que durant l’enfrontament han estat derrocats dos helicòpters Black Hawk de l’Exèrcit nord-americà, sense fer referència a la situació de l’oficial d’armes que, segons Trump, ja està reunit amb els seus companys.