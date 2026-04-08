Después de varias semanas de tira y afloja sobre una posible paz en el Oriente Medio, Estados Unidos e Irán han anunciado un alto el fuego parcial de dos semanas y la reapertura del estrecho de Ormuz. A través de una publicación en las redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó que «¡un gran día para la paz mundial! ¡Irán quiere que esto suceda, ya han tenido suficiente! De igual manera, también lo han hecho todos los demás. Estados Unidos de América ayudará con la acumulación de tráfico en el estrecho de Ormuz. ¡Habrá muchas acciones positivas! Se ganarán grandes sumas de dinero. Irán puede iniciar el proceso de reconstrucción».

Las palabras de Trump llegan después de que Pakistán haya jugado un papel clave en la paz entre Washington y Teherán actuando como mediador y con la entrega de una propuesta de 10 puntos por parte del gobierno iraní en la que se incluye la reapertura de Ormuz.

Por su parte, el gobierno iraní destaca que durante dos semanas se garantizará un paso «seguro» por el estrecho de Ormuz. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, señaló a través de las redes sociales que «durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas». Araqchi también quiso valorar la mediación de Pakistán, y señala que el alto el fuego es también una «respuesta a la fraternal petición del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif».

Irán, sin embargo, ha mantenido un tono orgulloso y ha destacado que «a la luz de la ventaja de Irán en el campo de batalla y la incapacidad del enemigo para llevar a cabo sus amenazas, a pesar de sus afirmaciones, y la aceptación oficial de todas las demandas legítimas del pueblo iraní, se ha decidido que la finalización de las negociaciones tendría lugar en Islamabad».

Israel secunda el acuerdo pero lamenta que «no incluye» al Líbano

Israel es uno de los otros grandes actores implicados en la ola de tensiones del Oriente Medio. Los ataques contra Irán lanzados por el estado judío provocaron que Irán pusiera el punto de mira en Tel-Aviv. Las tensiones entre los dos países se complementaron con una ofensiva militar israelí contra el Líbano para buscar invadir los altos del Golán (territorio libanés) con la excusa de los combates contra la milicia libanesa Hezbolá.

«Israel apoya la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, siempre que Irán abra inmediatamente el estrecho y ponga fin a todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región», señaló el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en declaraciones recogidas por Europa Press, quien lamentó que «el alto el fuego de dos semanas no incluye al Líbano».