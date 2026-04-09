Menos de 48 horas después del anuncio del alto el fuego temporal de Estados Unidos e Irán, el estado de Israel está poniendo en peligro el acuerdo con nuevos ataques al Líbano. Hoy, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de la muerte del secretario personal del líder del partido-milicia chiíta de Hezbollah, Naim Qassem, en la ola de bombardeos que el país hebreo ejecutó el miércoles, con un saldo de mil heridos y más de 250 muertos. El ejército de Israel ha asegurado que se trata del ataque «más grande» al Líbano desde el inicio de la ofensiva en marzo de este país, según ha detallado Europa Press.

Las fuerzas armadas de Israel han detallado que entre las personas muertas está Alí Yússuf Harshi, quien murió en el ataque aéreo lanzado contra la capital, Beirut. «Harshi era una persona cercana y asesor personal de Qassem y desempeñaba un papel central en la gestión de su oficina y su seguridad», han expresado fuentes de las FDI.

Durante las últimas horas, se han bombardeado dos puentes sobre el río Litani, ya que «eran utilizados por terroristas de Hezbollah para trasladarse del norte al sur del río y trasladar miles de armas, cohetes y lanzadores». Además, se han atacado cerca de diez almacenes de armas, lanzadores y sedes utilizadas por Hezbollah en el sur del Líbano y se ha confirmado 17 muertos en dos localidades del país vecino.

Las negociaciones del alto el fuego han sido encabezadas por Pakistán. Su primer ministro, Shehbaz Sharif, detalló que el acuerdo incluía un alto el fuego inmediato «en todas las partes, incluido el Líbano y el resto de lugares», pero poco después su homólogo israelí defendió que el Líbano no formaba parte. En la misma línea que Netanyahu, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que el país con mayoría chiíta no era parte del pacto, en el marco de las críticas y advertencias desde Irán. El vicepresidente de los EE.UU., J.D. Vance, también ha defendido la misma posición. «Creo que los iraníes pensaban que el alto el fuego incluía al Líbano y, simplemente, no era así. Nunca hicimos esa promesa. No dimos a entender que sería así», ha remarcado J.D. Vance, quien ha agregado que sería una «tontería» permitir que «esta negociación fracase en un conflicto en el que Irán es duramente criticado por lo que está sucediendo en el Líbano, que no tiene nada que ver con ellos».

El vicepresidente de los Estados Unidos JD Vance habla durante una manifestación con el primer ministro húngaro Viktor Orban antes de las elecciones parlamentarias húngaras. Beata Zawrzel / ZUMA Press Wire / dp / DPA (Europa Press)

Europa pide la inclusión del Líbano en el pacto

Numerosas voces provenientes de la esfera política de la UE están condenando la exclusión del Líbano del acuerdo para detener durante dos semanas las hostilidades en Oriente Medio. Esta postura es defendida por la cara visible del ente comunitario en términos de política exterior, Kaja Kallas, quien ha arremetido contra la «destrucción masiva» de Israel en el Líbano, y ha solicitado la extensión del acuerdo al país al norte de Israel al considerar que los ataques están «sometiendo a una fuerte presión la tregua» que se acaba de acordar. La jefa de la diplomacia europea ha cuestionado que estas acciones tan «contundentes» se inserten en el ámbito de la legítima defensa. Asimismo, el presidente francés, Emmanuel Macron, en un comunicado recogido por Europa Press, se ha expresado en los mismos términos, y ha trasladado su «plena solidaridad» y condena más «enérgica» ante los ataques «indiscriminados».

Por otro lado, China, también una de las grandes promotoras de un acuerdo de paz con Pakistán, mediante la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha condenado el ataque asegurando que la seguridad y la soberanía del Líbano no deben ser «violadas», y ha hecho un llamado a mantener «la calma» y «mostrar contención» para «reducir las tensiones regionales».