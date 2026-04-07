El gobierno de China, un país que en los últimos años ha ganado peso en el tablero de la geopolítica a escala global, ha reclamado este martes plena «sinceridad» a las partes implicadas en el conflicto de Oriente Medio para alcanzar un acuerdo de paz en la región, que sigue «deteriorándose día a día». Esta guerra «nunca debería haber comenzado», lamentó la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, quien alertó de los graves impactos sobre la economía mundial y la seguridad energética, dos profundas preocupaciones para la comunidad internacional.

La alta funcionaria de la diplomacia china ha defendido el papel de China como mediador, y detalló que el responsable de las relaciones exteriores del país asiático, Wang Yi, ha mantenido más de 25 conversaciones telefónicas con «diversas partes», entre ellas Irán, Israel, Rusia y los países del Golfo Pérsico, según informó el diario Global Times y recogió la agencia Europa Press.

Wang Yi, ministro de Exteriores de China, se dirige a periodistas en una conferencia de prensa al margen del Congreso Popular Nacional. Foto: Johannes Neudecker/dpa

En esta línea, recordó que China y Pakistán han presentado recientemente una iniciativa para llegar a un acuerdo de paz, una propuesta que «refleja el consenso entre la comunidad internacional para promover la paz y finalizar el conflicto». «La paz no puede lograrse a través de la fuerza, por lo que un acuerdo político es la única salida«, argumentó Mao Ning.

Considera los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán como una «violación del Derecho Internacional», e insiste en el hecho de que «la prioridad principal es lograr un cese inmediato de las hostilidades, volver al diálogo y las negociaciones, abordar las causas del problema y restaurar la paz y la estabilidad en la región del Golfo».

EE.UU. publica su balance de la guerra

El Ejército de Estados Unidos ha elevado su balance militar de la guerra a más de «13000 objetivos atacados» en Irán desde el inicio de la ofensiva contra el país persa, lanzada por sorpresa el 28 de febrero en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para firmar un nuevo acuerdo nuclear. Asimismo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha detallado que las fuerzas militares estadounidenses han «dañado o destruido» más de 155 barcos iraníes en el contexto de la operación ‘Fúria Èpica’, con el objetivo de desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, priorizando ubicaciones que suponen una amenaza inminente.

Por su parte, las autoridades iraníes han confirmado más de 2000 muertos por la ofensiva, entre ellos algunas figuras destacadas del sistema político y de inteligencia, como el ayatolá Ali Khamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadeh y Esmaeil Jatib.