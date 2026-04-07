La fecha límite ofrecida por el presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán para que reabran el estrecho de Ormuz vence este martes. En este sentido, el republicano ha reiterado sus amenazas y ha advertido horas antes de vencer el ultimátum que el país persa podría ser «arrasado» en una noche. «Para las 24.00 en punto cada puente será arrasado. Cada central nuclear estará inoperativa, en llamas, con explosiones y nunca podrá ser utilizada de nuevo», ha alertado el magnate en una rueda de prensa celebrada el lunes en Washington y recogida por Europa Press. No obstante, Irán presentó ayer lunes, a través de Pakistán, una propuesta de 10 puntos para poner fin a la guerra que incluye, según dos funcionarios iraníes que hablaron al The New York Times bajo condición de anonimato, «una garantía de que Irán no sería atacado de nuevo, el fin de los ataques israelíes contra Hezbollah en el Líbano y el levantamiento de todas las sanciones».

A cambio, Irán levantaría su bloqueo en este enclave e impondría una tarifa de 2 millones de dólares que se repartiría con Omán. Además, la reconstrucción de la infraestructura dañada correría a cargo de los fondos iraníes, en lugar de reclamar una compensación directa. «Es una propuesta significativa; un paso significativo», ha dicho el mandatario, pero no es suficiente para acabar con las hostilidades iniciadas el 28 de febrero. En esta línea, ha reiterado su amenaza de bombardear y poner en jaque a Irán en caso de que sus demandas no sean cumplidas antes de hoy martes a las 20:00 h. «Tardarán 100 años en reconstruir el país», ha sentenciado el presidente.

Ante la medida iraní de cobrar a los barcos que transitan por la vía marítima, el dirigente estadounidense ha planteado que deberían ser los Estados Unidos los que hicieran pagar porque, según él, «han ganado». El sufrimiento iraní, asegura, está justificado, ya que los ciudadanos de este Estado musulmán «están dispuestos a sufrir por su libertad». El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también ha participado en esta conferencia con la prensa y ha continuado con la retórica de guerra: «Irán debe elegir. Elijan bien porque el presidente no juega. Le pueden preguntar a Qasem Soleimani (General del ejército de la Guardia Revolucionaria muerto en un ataque de los Estados Unidos en Bagdad en 2020), a Nicolás Maduro, a Jomeini», en referencia al fundador de la República Islámica, Ruhollah Jomeini, cuando quería nombrar al líder supremo iraní Ali Khamenei, asesinado el primer día de la ofensiva de Israel y los Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero.

Además, la Casa Blanca continúa reprochando a sus aliados como Japón, Corea del Sur o los países de la OTAN por no colaborar en los bombardeos: «Se han quitado del medio para no ayudar. Ni siquiera quieren darnos las pistas de aterrizaje«, ha lamentado. Para Trump, «todo comenzó con Groenlandia». Ha recordado los 50000 soldados desplegados en Japón o los 45000 en Corea del Sur «para defenderlos de Corea del Norte», y ha argumentado que si un presidente — evitando mencionar su nombre — hubiera «hecho su trabajo, Kim Jong-un no tendría armas nucleares«.

Por otro lado, sí que ha destacado la excelente respuesta de los países del Golfo Pérsico, aunque ha lamentado que Kuwait haya abatido tres aviones y ha cuestionado el uso que hacen de sus «bellos» misiles Patriot.

Trump presume de la misión de rescate de los dos pilotos del F-15

Paralelamente, el jefe del ejecutivo de los Estados Unidos ha celebrado la operación de rescate de los dos pilotos del F-15 abatido el pasado viernes en Irán. Comparando la operativa con la dificultad de «buscar una aguja en un pajar», Trump —citando un general— ha subrayado su complejidad. También ha detallado que la misión implicó la participación de 155 aeronaves, entre las cuales cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones de reabastecimiento y tres aparatos de rescate. Según su relato, uno de los militares tuvo que escalar un barranco mientras sangraba abundantemente para poder transmitir su posición.

Trump ha alertado que los rumores periodísticos sobre el estado de los militares tendrán consecuencias y que encarcelará al periodista que publicó la desaparición de un soldado. «Iremos al medio de comunicación y les diremos: ‘seguridad nacional: o hablas o a la cárcel'». Precisamente en este argumento se apoya el presidente, ya que la noticia «puso en peligro la misión». Ha recordado que Irán ofreció «una gran recompensa» para quien capturara al piloto. «Debemos encontrar la fuente porque es una muy mala persona».

Una congresista demócrata solicitará el ‘impeachment’ contra Pete Hegseth

Una congresista del Partido Demócrata, Yassamin Ansari, ha anunciado a través de sus redes sociales que solicitará un ‘impeachment’ (juicio político) contra el responsable del Departamento de Defensa, Pete Hegseth. La política ha acusado a Hegseth de ser un «cómplice» de la guerra «ilegal» y «devastadora» impulsada por el gobierno republicano, un conflicto en el que se está amenazando con crímenes de guerra masivos. La demócrata no es la primera en pedir la destitución del jefe del Pentágono, ya que la también representante Shri Thanedar inició este mismo proceso en diciembre, pero no ha forzado una votación en la cámara baja.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, responde a una pregunta durante una rueda de prensa para hablar de la Operación Epic Fury en el Pentágono. Po1 Alexander Kubitza / Dod / Zuma Press / ContactoPhoto (Europa Press)

A pesar de las acusaciones que planean sobre el ejército estadounidense de estar violando el derecho internacional al atacar infraestructura civil, el responsable del secretario de Defensa ha mantenido su apoyo a los planes de Trump. Hasta el momento, más de 1900 personas han muerto en el país de los ayatolás a raíz de los ataques de Israel y los Estados Unidos, según los datos de la ONG Media Luna Roja iraní.