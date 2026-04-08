Llegan las primeras reacciones tras el anuncio del acuerdo de alto el fuego de dos semanas propuesto por Pakistán y anunciado por Estados Unidos. La Alta Representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha calificado la tregua temporal como un «paso atrás desde el borde del precipicio» y lo considera una oportunidad «muy necesaria» para la diplomacia, detener los misiles y reanudar el transporte marítimo del estrecho de Ormuz.

La alta diplomática del ente comunitario prevé la ocasión como una oportunidad para la reducción de las amenazas, detener los misiles, reabrir el estrecho de Ormuz y «crear espacio para la diplomacia con vistas a un acuerdo duradero», según ha argumentado la política estonia en sus redes sociales y ha recogido Europa Press. Kallas ha ofrecido el apoyo de la UE hacia los esfuerzos diplomáticos tras el acuerdo inicial entre el país norteamericano y el persa.

Uno de los actores principales en el logro de la tregua de dos semanas ha sido el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, a quien la funcionaria estonia ha agradecido que haya facilitado el alto el fuego. «La puerta a la mediación debe continuar abierta, ya que las causas profundas del conflicto continúan sin resolverse«, ha concluido.

La máxima dirigente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha agradecido los esfuerzos de Pakistán por su implicación en la mediación: «Ahora es crucial que las negociaciones para una solución duradera a este conflicto continúen. Continuaremos coordinando con nuestros socios a este efecto», ha indicado la política alemana en otro mensaje en las redes citado por Europa Press.

En esta línea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha acogido con «satisfacción» el anuncio del alto el fuego y se ha manifestado con agradecimiento hacia Pakistán y todas las partes implicadas en el acuerdo. El portugués ha añadido que la UE «está dispuesta a apoyar los esfuerzos» y mantiene abierto el diálogo con los socios regionales.

Alto el fuego durante dos semanas

Estas declaraciones se producen unas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya informado de la suspensión de los ataques de su país e Israel a Irán durante dos semanas. En consecuencia, Teherán permitirá el paso «seguro» por el estratégico paso de Ormuz, aunque el ejército iraní supervisará y coordinará el tráfico marítimo, según ha informado Europa Press.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo incluye a los aliados del país con mayoría chiita y es un «alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido el Líbano», pero su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, se ha apresurado a descartar que el pacto incluya las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el territorio del Líbano.

Vista de un edificio dañado a través de las oficinas de Al Mayadeen, un canal de televisión libanés, tras un ataque aéreo israelí en Beirut Ankhar Kochneva / TASS vía ZUMA Pr / DPA

La posición de la UE, como se ha visto en las últimas semanas, ha sido optar por la vía diplomática para desescalar el conflicto regional, rechazando las amenazas y los ultimátums de Trump en los que situaba las infraestructuras civiles como uno de los objetivos de los ataques del ejército de EE.UU.

«Siempre hemos afirmado que la diplomacia es la solución y rechazamos rotundamente cualquier amenaza, también las de ataques contra infraestructuras civiles críticas», expresó ayer martes en una rueda de prensa en Bruselas la portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anitta Hipper.