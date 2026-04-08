Arriben les primeres reaccions després de l’anunci de l’acord d’alto el foc de dues setmanes proposat pel Pakistan i anunciat pels Estats Units. L’Alta Representant de la Unió Europea (EU) per a la Política Exterior, Kaja Kallas, ha qualificat la treva temporal com un “pas enrere des de la vora del precipici” i ho considera una oportunitat “molt necessària” per a la diplomàcia, detenir els míssils i reprendre el transport marítim de l’estret d’Ormuz.
L’alta diplomàtica de l’ens comunitari preveu l’ocasió com una oportunitat per a la rebaixa de les amenaces, detenir els míssils, reobrir l’estret d’Ormuz i “crear espai per a la diplomàcia amb vista a un acord durador”, segons ha argumentat la política estoniana a les seves xarxes socials i ha recollit Europa Press. Kallas ha ofert el suport de la UE cap als esforços diplomàtics després de l’acord inicial entre el país nord-americà i el persa.
Un dels actors principals en l’assoliment de la treva de dues setmanes ha sigut el ministre d’Afers Exteriors del Pakistan, Ishaq Dar, a qui la funcionària estoniana ha agraït que hagi facilitat l’alto el foc. “La porta a la mediació ha de continuar oberta, ja que les causes profundes del conflicte continuen sense resoldre’s“, ha conclòs.
La màxima dirigent de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha agraït els esforços del Pakistan per la seva implicació en la mediació: “Ara és crucial que les negociacions per a una solució duradora a aquest conflicte continuïn. Continuarem coordinant amb els nostres socis a aquest efecte”, ha indicat la política alemanya en un altre missatge a les xarxes citat per Europa Press.
En aquesta línia, el president del Consell Europeu, António Costa, ha acollit amb “satisfacció” l’anunci de l’alto el foc i s’ha manifestat amb agraïment cap al Pakistan i totes les parts implicades en l’acord. El portuguès ha afegit que la UE “està disposada a donar suport als esforços” i manté obert el diàleg amb els socis regionals.
Alto el foc durant dues setmanes
Aquestes declaracions es produeixen unes hores després que el president estatunidenc, Donald Trump, hagi informat de la suspensió dels atacs del seu país i Israel a l’Iran durant dues setmanes. En conseqüència, Teheran permetrà el pas “segur” pel pas estratègic d’Ormuz, tot i que l’exèrcit iranià supervisarà i coordinarà el trànsit marítim, segons ha informat Europa Press.
El primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha afirmat que l’acord inclou els aliats del país amb majoria xiïta i és un “alto el foc immediat a tot el territori, inclòs el Líban”, però el seu homòleg israelià, Benjamin Netanyahu, s’ha afanyat a descartar que el pacte inclogui les operacions de les Forces de Defensa d’Israel (FDI) al territori del Líban.
La posició de la UE, com s’ha anat veient les darreres setmanes, ha estat optar per la via diplomàtica per desescalar el conflicte regional, rebutjant les amenaces i els ultimàtums de Trump en què situava les infraestructures civils com un dels objectius dels atacs de l’exèrcit dels EUA.
“Sempre hem afirmat que la diplomàcia és la solució i rebutgem rotundament qualsevol amenaça, també les d’atacs contra infraestructures civils crítiques”, va expressar ahir dimarts en una roda de premsa a Brussel·les la portaveu del Servei d’Acció Exterior de la UE, Anitta Hipper.