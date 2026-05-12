Los asuntos relacionados con el gasto militar y la defensa mutua en caso de agresión externa son motivos recurrentes de debates en el seno de la Unión Europea (UE). En este sentido, Kaja Kallas, la alta representante para la Política Exterior de la UE, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha hecho un llamado este martes para reforzar la cláusula europea de defensa mutua (artículo 42.7), una disposición legal «muy amplia y vaga», según ha asegurado antes de asistir a la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de Defensa que se celebrará hoy en Bruselas.

La jefa de la diplomacia europea ha revelado que los socios comunitarios han realizado ejercicios internos para probar la aplicación del artículo y comprobar las lagunas para que la UE garantice la defensa colectiva. Además, ha precisado que no se está hablando públicamente de estos movimientos de prueba porque ponen de manifiesto las deficiencias de la Unión y aún queda por definir la coordinación de la acción en los casos concretos.

Sí que ha detallado, en cambio, los tres escenarios que ha contemplado la Comisión Europea en su documento. En primer lugar, la activación simultánea del artículo 5 de la OTAN y el artículo 42.7 de la UE en caso de agresión a un país de la OTAN y la UE; el segundo, en caso de ataque a un miembro de la OTAN, solo activa el artículo 42.7; y el último es cuando la agresión solo ampara el artículo 5.

Estas comprobaciones llegan en un momento en que la seguridad europea está en el foco del debate político tras el ataque de un dron iraní a Chipre. Cabe recordar que la cláusula europea solo se ha activado una vez en la historia, cuando Francia solicitó el apoyo del resto de miembros de la UE por los ataques de París de 2015.

Los líderes de la UE piden garantías de seguridad

Hace unas semanas, en una reunión informal antes del Consejo Europeo celebrado en Chipre, los líderes de la UE acordaron que la Comisión preparara una propuesta sobre cómo responder en caso de que un país miembro activara el artículo 42.7. En este contexto, los líderes quieren que el ejecutivo que dirige Ursula von der Leyen tenga un documento para saber «las necesidades de los gobiernos» que pueden invocar el texto legal, según declaró el presidente chipriota, Nikos Christodoulides. El mandatario no activó la cláusula en el incidente con un dron iraní, pero agradeció la solidaridad mostrada por países como Francia y España.

La entrada de la base de la RAF (Fuerza Real Aérea) en Akrotiri, Chipre. Europa Press / Contacto / George Christophorou

En este sentido, el comisario europeo de defensa y espacio, Andrius Kubilius, adelantó en una entrevista con varias agencias europeas que los estados miembro necesitan disponer de información «mucho más clara» sobre la asistencia disponible, tanto en el ámbito militar como civil, y propuso un «manual operativo» que reúna «de manera concisa» los mecanismos de apoyo disponibles. «Un documento que puedas abrir, donde sepas a quién puedes llamar, qué puedes obtener, y que no te deje solo intentando averiguar quién te puede ayudar o cómo se aplicará», explicó Kubilius.