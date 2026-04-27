En un mundo polarizado y en constante conflicto, el gasto militar mundial alcanzó los 2,9 billones de dólares en 2025, lo que supone un aumento del 2,9% respecto a 2024. Los datos, publicados este lunes por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), y recogidos por la ACN, reflejan que el gasto ascendió en Europa (14%) y en Asia y Oceanía (8,1%). Este hecho sitúa la carga militar mundial en el 2,5% del PIB, su nivel más alto desde 2009. Según los expertos, dada la variedad de crisis, es probable que este crecimiento continúe durante 2026 y más allá. El aumento del gasto fue significativamente menor que el incremento del 9,7% registrado en 2024.

Esta desaceleración, sin embargo, se explica por una caída del gasto de Estados Unidos, aunque forman parte de los tres que más gasto militar acumulan, junto con China y Rusia, que gastaron un total combinado de 1,4 billones o, lo que es lo mismo, el 51% del total mundial. Y en este panorama, el Estado español disparó especialmente su gasto, con un crecimiento del 50%, hasta los 40,2 mil millones de dólares, y su carga militar se situó por encima del 2% del PIB por primera vez desde 1994.

Europa incrementa su presupuesto en defensa

Según los investigadores, el principal factor que contribuyó al aumento mundial del gasto militar durante 2025 fue el incremento del 14% en Europa. Concretamente, el gasto de Rusia y Ucrania continuó creciendo en el cuarto año del conflicto en Ucrania. En este sentido, los investigadores aseguran que, en 2025, el gasto militar como proporción del gasto público alcanzó «el nivel más alto jamás registrado tanto en Rusia como en Ucrania». Por su parte, los esfuerzos de rearme en curso de los socios europeos de la OTAN provocaron el crecimiento anual más marcado del gasto en Europa central y occidental desde el final de la Guerra Fría.

El contingente militar italiano durante las actividades de formación en la base de la OTAN Novo Selo Training Aera. Europa Press / Contacto / Roberto Monaldo

El informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo calcula que los 29 miembros europeos de la OTAN gastaron un total combinado de 559 mil millones de dólares en 2025, y 22 de ellos tuvieron un gasto de al menos el 2% del PIB.

Por otro lado, con 954 mil millones de dólares, el gasto militar de Estados Unidos fue un 7,5% inferior en 2025 que en 2024. Sin embargo, Estados Unidos aumentó las inversiones tanto en capacidades militares, nucleares como convencionales para mantener el dominio en el hemisferio occidental sobre China.

En Oriente Medio, el gasto militar en defensa alcanzó una cifra estimada de 218 mil millones de dólares en 2025, es decir, un 0,1% más que en 2024. Aparte de Israel, que la disminuyó un 4,9%, la mayoría de los grandes países de la región aumentaron su contribución en gasto militar. El estado judío redujo la intensidad de la guerra en Gaza, fruto del acuerdo de alto el fuego con Hamás en enero de 2025, lo que justifica la disminución en defensa. Otro actor importante en la región, como es Irán, ha disminuido por segundo año consecutivo su gasto, cayendo un 5,6%, hasta los 7,4 mil millones de dólares.

El crecimiento más rápido desde 2009 lo tienen Asia y Oceanía, que sumaron 681 mil millones de dólares en 2025, un 8,1% más que en 2024. China, el segundo país con más gasto militar del mundo, lo aumentó un 7,4%, hasta los 336 mil millones de dólares. El SIPRI destaca el gasto militar de Taiwán, que aumentó un 14%, en un contexto de intensificación de los ejercicios militares alrededor de la isla.