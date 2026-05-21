El expresidente del Comité Militar de la OTAN Rob Bauer ha cuestionado que Estados Unidos haya alcanzado sus objetivos estratégicos en Irán con la ofensiva lanzada junto con Israel el pasado 28 de febrero, tras indicar que ha escuchado «siete u ocho» versiones diferentes sobre los logros que perseguía. «En muchos sentidos, no creo que EE.UU. haya logrado estratégicamente lo que quería alcanzar», afirmó en una entrevista con Europa Press, y apunta que los líderes iraníes son ahora «más extremistas que sus predecesores».

Sobre el estado de salud de la OTAN y la actitud rupturista de Trump, el ex número dos de la OTAN insiste en que más allá de la figura de Trump, la organización genera consenso entre republicanos y demócratas. «Debemos tener cuidado en Europa de no romper algo que no está roto. La OTAN no está rota. Y hemos superado tormentas peores en nuestra historia», aseguró, y recuerda momentos más «difíciles» que el actual que se saldaron positivamente para la organización. Sin embargo, Bauer advierte que un ataque estadounidense contra Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, sería el fin de la OTAN. «Por eso no ocurrió, porque, al fin y al cabo, los estadounidenses no son tontos», y esgrime que el interés de Washington es tener un Ártico, un océano Atlántico y una Europa «estable y segura».

Respecto a la polémica suscitada después de que aliados como España o Italia rechazaran el uso de bases estadounidenses en su territorio para lanzar el ataque a Irán, Bauer recalca que la OTAN «nunca estuvo en la guerra en Irán». Detalla que la decisión «de ir a Irán» fue una decisión exclusiva de EE.UU. e Israel.

Una conversación telefónica de 20 horas

Bauer ha revelado que el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, mantuvo contacto telefónico con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante más de 20 horas en la víspera de la cumbre de La Haya, cuando los países de la OTAN acordaron los objetivos de capacidades, aparejado al nuevo listón de gasto del 3,5% del PIB en defensa.

«Sé que el secretario Rutte estuvo al teléfono con el presidente Sánchez (…) para asegurarse de que hubiera un acuerdo», durante su visita a Madrid para participar en el VII Foro Internacional Expansión. El exjefe neerlandés del comité militar incide en que el resultado fue que España dio el ‘sí’ a los objetivos de capacidades, a los cuales se refiere como «la lista de la compra» de la OTAN en materia militar para garantizar la seguridad colectiva. «España, a través del presidente Sánchez, dijo: ‘Sí, estoy de acuerdo’. Y España debería adquirir estas capacidades», afirmó sobre la polémica generada en la última cumbre de líderes de la OTAN en La Haya, cuando la posición de España tensó la reunión tras negarse a aprobar el objetivo de gasto del 3,5% en defensa.

Pedro Sánchez y Donald Trump protagonizaron un saludo tenso que se viralizó durante el último encuentro | Suzanne Plunkett / PA Wire / dpa / EP

El máximo responsable militar de la OTAN hasta enero de 2025 insiste en que la evaluación anual que hará la OTAN sobre el avance de los compromisos de capacidades dejará claro si los aliados cumplen los pactos sellados en La Haya. «Si España no compra lo que prometió comprar, entonces se le puede replicar legítimamente a España, al igual que a otras naciones que no cumplan lo prometido», apuntó.

El gasto en defensa de un aliado tiene repercusiones en la defensa de todos los miembros de la OTAN, advierte Bauer, quien dibuja un paralelismo con un «escudo construido colectivamente» para disuadir la amenaza de Rusia y grupos terroristas internacionales. «Si falta una pieza porque España, por ejemplo, no está haciendo lo que prometió, ya no podremos defendernos colectivamente. No es solo un problema para España. Es un problema para todos», señaló.

Guerra cibernética de Europa con Rusia

El almirante neerlandés retirado incide en que los países europeos «están ya en guerra» con Rusia en el dominio cibernético y en el campo de la desinformación, que es considerada por el conjunto de la alianza como la principal amenaza a la seguridad euroatlántica. Hace referencia a los ataques continuados contra empresa, hospitales e infraestructuras, al tiempo que advierte que la «desinformación» es también otro elemento de guerra que lanza Moscú en todos los países, incluyendo España.

«Es ingenuo pensar que solo estamos en guerra si los tanques rusos entran rodando por Madrid», recalca Bauer, para incidir que la economía global hace que «nadie sea independiente» ni quede a salvo de una crisis de seguridad. Y pone como ejemplo el apagón que tuvo lugar en la península en abril de 2025 para insistir que este tipo de situaciones de «caos» son las que preceden o suceden durante las guerras. De todas formas, el exjefe militar de la OTAN no descarta que Rusia ataque un territorio aliado en una ofensiva convencional. «Nadie pensaba que Rusia realmente atacaría Ucrania. Todos decían que la nueva guerra sería con ciberataques e inteligencia, y ya no tendríamos guerras físicas. Y, para sorpresa de todos, atacaron físicamente, con trincheras y bombardeos de artillería», argumenta sobre la ofensiva a gran escala rusa lanzada en febrero de 2022.