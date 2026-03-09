Después de días de incertidumbre sobre quién asumiría el liderazgo político en Irán después de la muerte del ayatolá Ali Khamenei, el país persa ya ha elegido un nuevo líder supremo para conducir el país en medio de la guerra con Israel y los Estados Unidos. Según han informado los medios estatales iraníes el hijo del ayatolá Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, ha sido elegido nuevo líder supremo de Irán con el apoyo mayoritario de los 88 clérigos que componen la Asamblea de Expertos iraní.

Mojtaba Khamenei, por lo tanto, toma el relevo de su padre -asesinado el pasado 28 de febrero en el primer día de bombardeos sobre Irán- y lo hace en la segunda semana de conflicto armado en el Oriente Medio y con el apoyo de Trump sin garantizar, ya que según el presidente de los Estados Unidos era «inaceptable» que el hijo de 56 años del ayatolá tomara el control del liderazgo político de Irán.

Trump amenaza con derrocar al líder iraní

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya advirtió antes del nombramiento de Khamenei que no permitiría un líder de Irán que no se ajustara a los intereses norteamericanos. “Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho. Queremos asegurarnos de que no tengamos que retroceder cada diez años”, amenazó Trump en una entrevista hecha en la cadena ABC News. Las palabras de Trump, por lo tanto, muestran la voluntad firme de los Estados Unidos de imponer un líder o un candidato que esté alineado con los intereses norteamericanos y, de hecho, el presidente de los EUA abrió la puerta a que el próximo líder estuviera relacionado con los ayatolás siempre que fuera “para elegir un buen líder”.

Una partidaria proiraní de Hezbolá, que sostiene una imagen del líder supremo iraní Ali Khamenei, llora durante una ceremonia masiva para lamentar su muerte, después de que fue asesinado en un ataque aéreo masivo por los Estados Unidos e Israel.| Marwan Naamani/dpa (EUROPA PRESS)

Además, Trump también aseguró que la intervención militar sobre Irán llegó por la ambición expansionista del gobierno iraní de quien asegura que querían “atacar” y “apropiarse” de todo el Oriente Medio -un hecho que supondría una amenaza directa para los intereses norteamericanos y sus bases sobre el terreno.