La guerra en Oriente Medio parece que no terminará tras la muerte del ayatolá Ali Hosseini Khamenei. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una nueva amenaza contra el país persa y sobre su próximo líder. «Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho. Queremos asegurarnos de que no tengamos que volver atrás cada diez años», ha afirmado el presidente estadounidense en una nueva jornada de guerra y amenazas hacia Oriente Medio. Irán ha asegurado este mismo domingo que está cerca de elegir un nuevo líder supremo después de que la ofensiva estadounidense e israelí asesinaran al ayatolá Khamenei.

En una entrevista realizada en la cadena ABC News y recogida por la ACN, el líder estadounidense no ha dudado en expresar la voluntad de los Estados Unidos de controlar el país imponiendo un candidato o un líder político afín a la línea estadounidense. A pesar de esto, Trump no ha querido cerrar la puerta a que los Estados Unidos den luz verde a que el próximo líder del país persa esté relacionado con los ayatolás siempre que sea «para elegir un buen líder».

De hecho, Trump ha asegurado que las intenciones del gobierno de los ayatolás eran claramente expansionistas y querían «atacar» y «apropiarse» de todo Oriente Medio, un hecho que afectaría a los Estados Unidos, que tiene bases en la región. El presidente de los Estados Unidos, además, ha definido a Irán como «un tigre de papel».

Irán abre la puerta a detener los bombardeos contra los países vecinos

El pasado sábado, Irán abrió la puerta a detener los bombardeos contra los países vecinos. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, señaló que Irán suspendería los ataques contra sus vecinos islámicos si estos no se alineaban con los Estados Unidos e Israel y atacaban al país persa, de forma directa en el ámbito militar o indirectamente con el apoyo logístico hacia los Estados Unidos e Israel.