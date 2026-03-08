La guerra a l’Orient Mitjà sembla que no és pròxima a acabar la mort de l’aiatol·là Ali Hosseini Khamenei. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha llançat una nova amenaça contra el país persa i sobre el seu pròxim líder. “Si no obté la nostra aprovació, no durarà gaire. Volem assegurar-nos que no hem de tornar enrere cada deu anys”, ha etzibat el president nord-americà en una nova jornada de guerra i d’amenaces cap a l’Orient Mitjà. L’Iran ha assegurat aquest mateix diumenge que és a prop d’escollir un nou líder suprem després que l’ofensiva nord-americana i israeliana assassinessin l’aiatola Khamenei.
En una entrevista feta a la cadena ABC News i recollida per l’ACN el líder nord-americà no ha dubtat a expressar la voluntat dels Estats Units per controlar el país imposant un candidat o un líder polític afí a la corda estatunidenca. Malgrat això, Trump no ha volgut tancar la porta al fet que els Estats Units donin llum verda que el pròxim líder del país persa estigui relacionat amb els aiatol·làs sempre que sigui “per triar un bon líder”.
De fet, Trump ha assegurat que les intencions del govern dels aiatol·làs eren clarament expansionistes i volien “atacar” i “apropiar-se” de tot l’Orient Mitjà -un fet que afectaria els Estats Units qui té bases a la regió-. El president dels Estats Units, a més, ha definit l’Iran com a “un tigre de paper”
L’Iran obre la porta a aturar els bombardejos contra els paisos veins
El passat dissabte l’Iran va obrir la porta a aturar els bombardejos contra els països veïns. El president de l’Iran, Masoud Pezeshkian, va assenyalar que l’Iran suspendria els atacs contra els seus veïns islàmics si aquests no s’alineaven amb els Estats Units i Israel i atacaven el país persa, de forma directa en l’àmbit militar o indirectament amb el suport logístic cap als Estats Units i Israel.