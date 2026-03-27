En los últimos días ha trascendido la información que indica que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, plantea un intercambio armamentístico con los países del Golfo Pérsico. El estado presidido por Zelenski es una parte activa en el conflicto de Oriente Medio por su implicación indirecta en la ayuda a la región, que es atacada por Irán, basada en la cesión de material de defensa antiaérea, por lo que habría solicitado a los países de Oriente Medio el suministro de misiles antiaéreos. Una propuesta que llega en un momento en que se señala que el Kremlin estaría transmitiendo información de inteligencia a Irán contra objetivos de Estados Unidos en la región. El sistema de inteligencia del Reino Unido ha llegado a decir que Rusia ha proporcionado «información de inteligencia» y «entrenamiento a Irán» en el uso de drones y tácticas de «guerra electrónica» antes del inicio de la ofensiva judía y estadounidense en ese país musulmán, según ha declarado el ministro de Defensa británico, John Healey, en una entrevista a la BBC recogida por Europa Press.

Diversas informaciones periodísticas, como por ejemplo en The New York Times, han apuntado en este sentido, e incluso la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha hecho referencia antes de un encuentro con ministros del G7 que se celebrará este viernes en Francia. «Rusia está ayudando a Irán con inteligencia para apuntar y matar a los estadounidenses, y Rusia también está apoyando a Irán ahora con los drones para que puedan atacar a los países vecinos y también a las bases militares estadounidenses», ha argumentado la representante diplomática del ente comunitario.

Compromiso internacional en la derrota de Putin

Healey ha señalado que «no debería sorprender a nadie este hecho», así como tampoco debería sorprender que «tengamos la mano oculta de Putin en Irán y en Ucrania»: «Hemos visto a Irán suministrando drones a Rusia para lanzarlos a Ucrania». Al mismo tiempo, ha defendido que el Reino Unido y sus aliados apoyarán a Ucrania el tiempo que sea necesario para derrotar a Putin, «que ha lanzado más de 4000 drones» al país con capital en Kiev. La experiencia rusa en ámbitos como la tecnología, las operaciones de los sistemas aéreos no tripulados y la guerra electrónica se ha visto reforzada por su experiencia llevando a cabo la invasión ilegal de Ucrania, ha denunciado una publicación del Ministerio de Defensa británico en las redes.

Las acusaciones del país presidido por Keir Starmer se han producido en plena decisión de interceptar barcos de la ‘flota fantasma’ rusa, utilizada por Rusia para evitar las sanciones internacionales, que transiten por las aguas del Reino Unido. El ministerio dirigido por Healey ha difundido una actualización de sus operaciones militares en Oriente Medio, donde contabilizan «más de 1000 horas de vuelo por parte de su ejército y más de 70 operaciones exitosas desde el inicio del conflicto».

Asimismo, las tripulaciones de los Eurofighter Typhoon y los cazas F-35 han completado misiones en Chipre y Jordania.» Las medidas de protección de las fuerzas en la región se mantienen al máximo nivel, garantizando la máxima seguridad posible para el personal británico. Estamos, también, trabajando en estrecha coordinación con nuestros aliados», ha concluido el texto difundido por la cartera de defensa británica.

Por otro lado, la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas en inglés), la alianza militar de los países bálticos que lidera el Reino Unido, acordó en una reunión celebrada ayer en Helsinki (Finlandia) que se reforzaría la colaboración con Ucrania, incluyendo la participación de Ucrania en las maniobras de esta coalición.

La reunión de los líderes del JEF tiene lugar en Helsinki, Finlandia, el 26 de marzo de 2026 Adrian Dennis / PA Wire / dpa (Via Europa Press)

Rusia desmiente las acusaciones

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en una entrevista para la cadena France 2, ha reconocido el envío de equipo militar, pero no aceptan las acusaciones que señalan la filtración de información de inteligencia a Irán. Ha recordado que tanto el presidente, Vladímir Putin, como su portavoz, Dmitri Peskov, ya han desmentido estas informaciones y ha descrito a Irán como un «socio estratégico». La prioridad de Moscú es, según el responsable de la diplomacia rusa, el Derecho Internacional. La diferencia que ve en el conflicto en Irán y en Ucrania es el hecho de que el país persa no ha violado las reglas, «mientras que Ucrania ha violado todo lo que se podía violar con sus protectores occidentales».

Lavrov ha defendido que el Irán, sometido por el Plan de Acción Integral Conjunto firmado en 2015, que prevé la limitación de la fuerza nuclear del país controlado por el líder supremo Mojtaba Khamenei, no «ha disminuido sus compromisos». En cambio, ha señalado la hipocresía estadounidense, ya que Trump violó, en primer lugar, este tratado internacional al retirarse unilateralmente durante su primer mandato presidencial, al ser preguntado si Rusia está haciendo en Ucrania, lo mismo que Estados Unidos en Irán, es decir, violar el Derecho Internacional.

Por otro lado, el portavoz de Putin, Dmitri Peskov, ha alertado a los periodistas que no hagan caso de las «mentiras» y «falsedades de los medios», tras ser preguntado por un artículo del Financial Times que señalaba que Rusia se preparaba para enviar drones a Irán.